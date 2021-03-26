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10公分長刀深埋胸口14個月 他照X光片才知是醫師害的

香港01 / 李納德
菲國一名男子依公司要求進行身體檢查，照X光時竟意外發現胸口埋了一把長10公分長刀。圖擷自臉書Kent Ryan
菲國一名男子依公司要求進行身體檢查，照X光時竟意外發現胸口埋了一把長10公分長刀。圖擷自臉書Kent Ryan

傷者被刀刺傷，醫生未經詳細檢查，縫補傷口就當沒事？菲律賓日前出現1張驚人X光片，當地1名25歲男子到採礦公司應徵，被要求照X光檢查時竟發現胸口埋了1柄4吋長（約10公分）刀刃，不只靠近肺部且已埋了長達14個月。男子記起他去年曾被1群少年襲擊刺傷，送院時醫生稱傷口很淺，直接縫合傷口了事，但過去14個月都不知胸口有刀，現在只希望盡快取出，也未考慮向縫針醫生提告。事件引來網友嘩然，認為必須吊銷涉事醫生的牌照。

25歲菲律賓男子Kent Ryan Tomao居於哥打巴托省基達帕萬市（Kidapawan City），他日前到當地一家採礦公司應徵，公司要求他到南阿古桑省（Agusan del Sur Province）一家醫院接受X光檢查，過程中竟發現其右側腹位置有1塊長長的刀刃。

Tomao在周三（24日）回應當地傳媒指，他照完X光才發現體內有10公分長的刀刃，相信已留在體內14個月。他憶述去年1月時曾被1群少年襲擊，懷疑刀子是當時插入體內，當地傳媒指Tomao送院時，醫生和護士均沒做詳細檢查，當時應該沒照X光，醫生只告訴他傷口很淺，可以直接縫合。

Tomao稱每逢天氣寒冷時傷口都會疼痛，但他並未理會，如今醫院判斷他必須馬上做手術拿出長刀，因為那把刀已經很靠近肺部，情況相當危險。他向當地電台求助，希望有人可以伸出援手，讓他盡快做手術安全移除刀刃。Tomao未考慮向當時縫針的醫生提告，但批評醫院應該向病人提供更好服務，「因為政府給他們（醫生）的薪資很高」。

網友批評當時的醫生「服務嚇人」，又形容當地公立醫院很多時會欺負學歷低的窮人，不盡力治療，「因為他沒錢，所以縫了傷口就算」，紛紛認為這情況已經可以控告醫院，揶揄該醫生是否上線上課程畢業的，「那個醫生必須吊銷執照」，不過也有網友打趣地問「他怎麼通過商場的金屬探測器？」

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文章授權轉載自《香港01》

菲律賓 手術 醫療疏失

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