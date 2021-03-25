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網購iPhone 7收到巨大包裹 他驚「難怪運費這麼貴」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名泰國男子上網買了一支iPhone 7，沒想到因為沒仔細看，下錯單買成iPhone造型的桌子。 圖／翻攝自臉書「iPhone Thailand」
一名泰國男子上網買了一支iPhone 7，沒想到因為沒仔細看，下錯單買成iPhone造型的桌子。 圖／翻攝自臉書「iPhone Thailand」

蘋果iPhone手機一直是許多人喜愛的機種，每當有新機發表總是吸引全球果粉的關注，泰國有名男子日前上網訂購一支iPhone 7，但當他收到包裹時卻驚覺尺寸快跟人一樣高，拆開後更讓他看傻了眼，原來是男子下單時沒仔細看，買到了一張iPhone造型的桌子，照片一曝光引起網友的熱議

綜合外媒報導，這名泰國男子日前在東南亞最大電商「Lazada」網站訂購了一支iPhone 7手機，雖然當時覺得運費有點貴，不過卻也不以為意，只是當他收到貨時發現怎麼包裹尺寸快要跟人一樣高，拆開包裝後更讓他嚇了一跳，竟然是個iPhone造型的桌子。

男子這才明白自己下單時沒仔細看才買錯東西，雖然很錯愕，但他還是笑著和這個巨大iPhone造型桌子合照。從照片可看到桌子立起來後到他的胸口位置，他也搞笑的將拇指放在Home鍵上假裝按按鍵。男子事後也在臉書透露這段糗事，引起許多人討論。

許多網友看了也相當好奇，「哦…我以為是電視」、「這麼大怎麼放褲子口袋？」、「比我家裡的電視還大」、「哪家店啊？我也想買」、「有沒有電？需要充電嗎？」、「做得也太像了吧」。

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