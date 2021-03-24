聽新聞
test
0:00 / 0:00
冰島火山休眠6千年後再噴發 遊客賞美景還「烤熱狗」猛嗑
冰島休眠6千多年的法格拉達爾斯菲亞爾山（Mount Fagradalsfjall）上週再度噴發，專家稱共有30萬立方公尺的岩漿流出，冰島當局一度封鎖周邊區域，深怕民眾接近，但該區距離最近城鎮僅40公里，待噴發減緩、警戒解除時，不少遊客紛紛前往欣賞難得美景，甚至有人利用冷卻岩漿的餘溫來「烤熱狗」！
根據《每日郵報》報導，這座位於冰島西南部的法格拉達爾斯菲亞爾山自上週五（19日）晚間開始噴發，但爆發口距離首都雷克雅維克（Reykjavik）僅40公里，徒步90分鐘即可抵達，讓許多不懼危險的當地民眾湧入參觀。
原本冰島當局封鎖火山口周邊，深怕遊客靠近引發危險，但待噴發減緩後，遊客們紛紛前往靠近火山口的安全位置，除了一窺難得的美景，還有人帶著熱狗和棉花糖上山，利用表面已經冷卻的岩漿餘溫「烤熱狗」，烤出別具風味的日常料理。
Scientists at the foot of a volcano in Iceland used its lava as a giant grill to cook sausages as they studied the eruption pic.twitter.com/HRqhaBUoBr— Reuters Science News (@ReutersScience) March 22, 2021
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言