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影／孝子育有二年幼子女 忙事業常晚歸 今撞加油島燒成焦屍

廚房阿姨中3900萬彩券獎金 稱不會放棄熱愛的工作

聯合新聞網 / 綜合報導
學校廚房阿姨幸運中100萬英鎊大獎。圖／取自mirror
學校廚房阿姨幸運中100萬英鎊大獎。圖／取自mirror

英國一名54歲的學校廚房阿姨達琴（Karen Dakin）13日幸運中了英國彩券100萬英鎊獎金（約合新台幣3900萬元），她在和60歲丈夫傑夫（Jeff）歡慶時表示自己不會放棄現有的工作：「我熱愛我的工作、學校以及孩子們。」

英國新聞媒體鏡報（Mirror）報導，達琴這次中獎號碼是她14歲兒子卡勒姆（Callum）的出生日期和時間，她已經用這組號碼一段時間了。最後連中5個數字跟Bonus Ball（紅利球，類似特別號）。

達琴透露自己一直選擇特別的數字，好比兒子的出生日和時間，因此她一看到開獎立即確認自己中獎，笑說兒子以某種奇妙的方式送她一個「有史以來最令人驚嘆的母親節禮物！」（英國母親節在三月）。

達琴提到3年前傑夫經歷了一場嚴重的中風，「我每天都待在他身邊，同時努力工作並為了兒子保持堅強。」她大讚所有家人跟任職的學校都很棒，希望盡快與所有人一起慶祝。

已結婚35年的達琴跟傑夫計畫買房子代替目前的租屋，還想好好度假，並買輛新車。他們也會確保兒子未來的經濟無虞。

達琴說自己生活在現在的區域長達18年，但一直買不起房子，中獎改變了一切：「我們正在尋找含3房的獨立式住宅，希望盡快入住。我們熱愛現在居住的區域，因此還是會留在這裡，但中獎後我們獲得更大的居住空間，且不用付貸款。真是太不可思議了。」

英國 母親節 彩券

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