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日本無餡料包子被讚「顛覆想像」熱銷一空！網友愣：不就饅頭

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一間老店「井村屋」推出一款無餡料包子「素丸」。圖／取自井村屋推特
日本一間老店「井村屋」推出一款無餡料包子「素丸」。圖／取自井村屋推特

包子是台灣的平民美食，有各種甜的、鹹的餡料，日前日本一間老店「井村屋」推出一款無餡料包子「素丸」，一盒6顆要價1080日圓（約286元台幣），上市後引發搶購，讓台灣網友看了忍不住笑稱：「不就是饅頭？」

據日媒《FNN》報導，自明治時代以來就在的日本點心老店「井村屋」在2020年研發出沒有餡料的包子，這款稱為「素丸」的無餡料包子一顆單價平均將近新台幣47元，推出後成為網路上的熱門話題，並在兩個月內迅速銷售一空。日媒報導此產品除了可單純感受麵糰的原味外，還可以切片搭配其他醬料、食材食用，大讚其為「顛覆想像」的發明。

消息傳到台灣後，PTT鄉民紛紛留言吐槽無餡料包子「啊不就饅頭嗎」、「真是令人震驚的料理創舉啊」、「已知用火」、「過陣子他們就會發現也可以拿去炸，淋上煉乳也很好吃，取名叫銀絲卷」、「再過六年就會發現麵糰可以加黑糖了」、「改天無餡包子就會被切開來夾各種食材」、「發現可以夾爌肉要再過三四年」、「建議夾花生粉和豬肉」、「台灣饅頭店可以改名日本創意無餡包子了，售價2、3倍」、「還敢笑我們排壽司郎喔」、「原來我家巷口的饅頭店是高級日本料理店」、「刈包領先全球」。

也有人表示「對日本來說饅頭是有餡料的，好像真的沒有這種東西？」、「日本的饅頭就是包子啦，他們真的對饅頭不熟」、「我估計應該有點不同，看起來沒有饅頭這麼紮實，像蛋糕或麵包一樣蓬鬆」、「感覺比饅頭好吃」。

PTT鄉民紛紛留言吐槽無餡料包子「啊不就饅頭嗎？」圖／取自井村屋推特
PTT鄉民紛紛留言吐槽無餡料包子「啊不就饅頭嗎？」圖／取自井村屋推特

包子 饅頭

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