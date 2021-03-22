金髮妹拍比基尼照下方「凸現」超尷尬 她曝真相網笑瘋

許多人都想拍出美照，但如果角度沒抓好，可能就誤會大了！日前一名美國女子到沙灘拍了一張比基尼照片，沒想到分享到網路上後，被眼尖網友發現「下面多一根」，女子雖然想要修圖挽回，但無奈效果不佳，事後她還拍片自嘲，引發網路熱議。

美國網友馬洛塔（Madi Marotta）日前到邁阿密海灘遊玩拍下一張照片，只見照片中，馬洛塔身穿比基尼，擺出妖嬈的姿勢展現好身材，後方還有藍天白雲的景色，看起來十分愜意。但有網友放大一看，發現馬洛塔下半身「多了一根肉色長條物」，還從身體延伸出來，立刻引發外界聯想。

然而，這根「長條物」其實是遊客的手臂，當時馬洛塔站在一名遊客的前方，兩人巧妙的錯位，讓馬洛塔的下方多了一條。

馬洛塔下方的長狀物其實是後方遊客的手臂。圖翻攝自tiktok

後來馬洛塔的朋友緊急通知她刪文，還打算幫忙修圖，但效果沒有很好，馬洛塔也放棄重新上傳照片。事後她拍片表示，原本只想在海灘上拍出可愛的照片，未料該名遊客的手臂，讓她看起來好像露了一根男性生殖器。

影片曝光後，隨即引發網友討論，截至目前為止，影片觀看人數已超過400萬人，許多網友直呼「也太剛好了吧，我笑到翻掉」，還有網友自告奮勇，表示願意幫馬洛塔修圖。