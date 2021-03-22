快訊

大甲鎮瀾宮祈雨後終降甘霖 顏寛恒嘆信仰是反求諸己

影／短裙女捷運上做臀推…走光角度直對乘客 網：公然猥褻？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金髮妹拍比基尼照下方「凸現」超尷尬 她曝真相網笑瘋

聯合新聞網 / 綜合報導
一名金髮正妹在網路上PO出海灘美照時，下方的神秘物體意外引發網友討論。圖翻攝自IG、tiktok
一名金髮正妹在網路上PO出海灘美照時，下方的神秘物體意外引發網友討論。圖翻攝自IG、tiktok

許多人都想拍出美照，但如果角度沒抓好，可能就誤會大了！日前一名美國女子到沙灘拍了一張比基尼照片，沒想到分享到網路上後，被眼尖網友發現「下面多一根」，女子雖然想要修圖挽回，但無奈效果不佳，事後她還拍片自嘲，引發網路熱議。

美國網友馬洛塔（Madi Marotta）日前到邁阿密海灘遊玩拍下一張照片，只見照片中，馬洛塔身穿比基尼，擺出妖嬈的姿勢展現好身材，後方還有藍天白雲的景色，看起來十分愜意。但有網友放大一看，發現馬洛塔下半身「多了一根肉色長條物」，還從身體延伸出來，立刻引發外界聯想。

然而，這根「長條物」其實是遊客的手臂，當時馬洛塔站在一名遊客的前方，兩人巧妙的錯位，讓馬洛塔的下方多了一條。

馬洛塔下方的長狀物其實是後方遊客的手臂。圖翻攝自tiktok
馬洛塔下方的長狀物其實是後方遊客的手臂。圖翻攝自tiktok

後來馬洛塔的朋友緊急通知她刪文，還打算幫忙修圖，但效果沒有很好，馬洛塔也放棄重新上傳照片。事後她拍片表示，原本只想在海灘上拍出可愛的照片，未料該名遊客的手臂，讓她看起來好像露了一根男性生殖器。

影片曝光後，隨即引發網友討論，截至目前為止，影片觀看人數已超過400萬人，許多網友直呼「也太剛好了吧，我笑到翻掉」，還有網友自告奮勇，表示願意幫馬洛塔修圖。

比基尼 邁阿密 沙灘

相關新聞

金髮妹拍比基尼照下方「凸現」超尷尬 她曝真相網笑瘋

許多人都想拍出美照，但如果角度沒抓好，可能就誤會大了！日前一名美國女子到沙灘拍了一張比基尼照片，沒想到分享到網路上後，被眼尖網友發現「下面多一根」...

山路爆衝成「空中飛車」飛越30m高空 模擬影片曝驚險瞬間

沒想到空中飛車的畫面真的出現在現實生活中！智利日前有一台汽車疑似在開山路過彎時車速過快，不慎衝出邊坡，騰空往前飛行了近30公尺，並降落在旁邊學校的體育館屋頂，而有人將此意外的過程用空拍機模擬整個路線，可見事發當下的車速有多快、情況有多驚險。

看展覽兼洗三溫暖？日本光影藝術的「桑拿醍醐味」

「穿泳衣看的藝術展覽...到底是什麼？」今年3月在東京六本木，由世界知名的數位藝術團隊「team Lab」策畫的《再連結：林間桑拿與藝術》展覽，邀請觀眾一邊做桑拿、一邊欣賞由光投影、聲音、數位互動裝置所組成的藝術作品。在初春乍涼的東京，許多人在展場中穿著泳裝，遊走在各種光投影作品中。不過，桑拿跟藝術到底有什麼關係？又是怎樣的策展團隊腦洞大開想出這種企劃？圖為本次策展中的展品之一，結合聲光與水柱的〈轉瞬即逝的光結晶〉。

「出生時就緊抱彼此」一歲連體嬰經歷11小時手術終於分離

美國一對連體女嬰在14個月大時接受了長達11小時的手術終於順利分開，母親在手術半年後受訪時表示女兒們因手術「重獲新生」。

地球唯一淨土？315萬買蘇格蘭島嶼 還加送古堡享受零病毒入侵

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續肆虐全球，為了防疫民眾都只能待在家裡，盡量不跟人群接觸，因此能夠擁有一棟遠離塵囂的房屋，或許會是每個人心中的夢想。對此，英國拍賣行近日就在官網拍賣一座位在蘇格蘭的美麗小島，整座島買下來只要8萬英鎊（約新台幣315萬元），除了島以外還附贈一座島上古堡，讓不少行家都相當心動。

男街上講電話下一秒竟遭棕熊追趕 用生命拔腿狂奔到對街

原本該待在樹林裡的棕熊，竟跑到大街上上演「熊追人」戲碼！近日俄羅斯一隻失控的棕熊在被白雪覆蓋的大街上奔跑，甚至追趕著街上的民眾，此景被目擊民眾拍下上傳網路，一度在網上引起熱議，所幸最後棕熊被警方捕獲，沒有任何人員傷亡。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。