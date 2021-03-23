快訊

殉職飛官妻子懷孕2月 「我知道你留了禮物要我堅強」

男逛情趣店在娃娃前做不雅動作 女店員怒拿假陽具教訓追打

聯合新聞網 / 綜合報導
女店員拿假陽具打男顧客的頭。圖／取自dailymail
女店員拿假陽具打男顧客的頭。圖／取自dailymail

俄羅斯一家情趣用品店的監視器捕捉到奇怪畫面：一名男顧客趁女店員衝去接電話時，竟開始在情趣娃娃面前做出不雅動作。

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，這名穿著黃色連帽衣的男顧客在女店員離開時，先是四處看商品，接著目光被房間角落裡穿著黑衣、綁著鐵鍊的情趣娃娃吸引，他檢視娃娃的衣裝後很快開始手淫，可惜「享樂」時間很短暫。

女店員掛上電話旋即就出現在他面前發現異狀，接著揪住他的衣服試圖拖他出去。男顧客慌亂中試著穿好褲子。生氣的女店員接著抓起身邊的假陽具，並狠狠敲打男顧客的頭，將他一路追打出店門。

女店員表示男顧客起先看起來很正常：「沒有酒精味，說話像常客一樣。」豈知她只是離開一分鐘去接個電話，男顧客就開始作怪：「當我在監視器畫面看到他時，立即意識到他在做什麼。」

網友Cloudyskies997認為女店員超大膽，表示：「如果在情趣商店工作大概不能不大膽吧！」網友Daniel_Butcher_666笑說：「搞不好男顧客很享受女店員一陣追打。」

監視器 俄羅斯

延伸閱讀

帶2歲兒搭地鐵遭毆打 她心寒：滿座車廂竟無人救援

親人反鎖家門「驅魔」整夜 最終男子與3歲兒被活活打死

煮飯煮太久不耐煩 男打死老母親「邊焚屍邊烤雞吃」

店員打錯彩券遭客上門理論 過程曝光大反轉網怒嗆：快報警！

相關新聞

男逛情趣店在娃娃前做不雅動作 女店員怒拿假陽具教訓追打

俄羅斯一家情趣用品店的監視器捕捉到奇怪畫面：一名男顧客趁女店員衝去接電話時，竟開始在情趣娃娃面前做出不雅動作。

影／假開庭真求婚！律師在法庭上給女友大驚喜

美國30歲律師迪內茨策畫了一場「假審判」，請他31歲的律師女友到場旁聽，最後迪內茨當場下跪求婚。小倆口因為疫情3度延遲婚禮，終於在上個月舉辦婚禮。

金髮妹拍比基尼照下方「凸現」超尷尬 她曝真相網笑瘋

許多人都想拍出美照，但如果角度沒抓好，可能就誤會大了！日前一名美國女子到沙灘拍了一張比基尼照片，沒想到分享到網路上後，被眼尖網友發現「下面多一根」...

山路爆衝成「空中飛車」飛越30m高空 模擬影片曝驚險瞬間

沒想到空中飛車的畫面真的出現在現實生活中！智利日前有一台汽車疑似在開山路過彎時車速過快，不慎衝出邊坡，騰空往前飛行了近30公尺，並降落在旁邊學校的體育館屋頂，而有人將此意外的過程用空拍機模擬整個路線，可見事發當下的車速有多快、情況有多驚險。

看展覽兼洗三溫暖？日本光影藝術的「桑拿醍醐味」

「穿泳衣看的藝術展覽...到底是什麼？」今年3月在東京六本木，由世界知名的數位藝術團隊「team Lab」策畫的《再連結：林間桑拿與藝術》展覽，邀請觀眾一邊做桑拿、一邊欣賞由光投影、聲音、數位互動裝置所組成的藝術作品。在初春乍涼的東京，許多人在展場中穿著泳裝，遊走在各種光投影作品中。不過，桑拿跟藝術到底有什麼關係？又是怎樣的策展團隊腦洞大開想出這種企劃？圖為本次策展中的展品之一，結合聲光與水柱的〈轉瞬即逝的光結晶〉。

「出生時就緊抱彼此」一歲連體嬰經歷11小時手術終於分離

美國一對連體女嬰在14個月大時接受了長達11小時的手術終於順利分開，母親在手術半年後受訪時表示女兒們因手術「重獲新生」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。