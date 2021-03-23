男逛情趣店在娃娃前做不雅動作 女店員怒拿假陽具教訓追打

俄羅斯一家情趣用品店的監視器捕捉到奇怪畫面：一名男顧客趁女店員衝去接電話時，竟開始在情趣娃娃面前做出不雅動作。

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，這名穿著黃色連帽衣的男顧客在女店員離開時，先是四處看商品，接著目光被房間角落裡穿著黑衣、綁著鐵鍊的情趣娃娃吸引，他檢視娃娃的衣裝後很快開始手淫，可惜「享樂」時間很短暫。

女店員掛上電話旋即就出現在他面前發現異狀，接著揪住他的衣服試圖拖他出去。男顧客慌亂中試著穿好褲子。生氣的女店員接著抓起身邊的假陽具，並狠狠敲打男顧客的頭，將他一路追打出店門。

女店員表示男顧客起先看起來很正常：「沒有酒精味，說話像常客一樣。」豈知她只是離開一分鐘去接個電話，男顧客就開始作怪：「當我在監視器畫面看到他時，立即意識到他在做什麼。」

網友Cloudyskies997認為女店員超大膽，表示：「如果在情趣商店工作大概不能不大膽吧！」網友Daniel_Butcher_666笑說：「搞不好男顧客很享受女店員一陣追打。」