山路爆衝成「空中飛車」飛越30m高空 模擬影片曝驚險瞬間

沒想到空中飛車的畫面真的出現在現實生活中！智利日前有一台汽車疑似在開山路過彎時車速過快，不慎衝出邊坡，騰空往前飛行了近30公尺，並降落在旁邊學校的體育館屋頂，而有人將此意外的過程用空拍機模擬整個路線，可見事發當下的車速有多快、情況有多驚險。

據西班牙媒體《機密報（EI Confidencial）》報導指出，智利沿海的比尼亞德爾馬（Viña del Mar）於7日發生一起誇張車禍，一台白色的客車因車速過快，且疑似煞車失靈，直接在一個轉彎的下坡路段衝出道路圍欄，但因車速真的太快，導致車子並沒有墜落邊坡，而是騰空飛了近30公尺，墜毀在一所學校的體育館屋頂上。

據事發當下的目擊者表示，這路段原本就常常發生車禍，但這次的意外卻像電影場景中的「空中飛車」般，準確降落在屋頂上。而據相關人員指出，車內的2人雖有些微受傷，但並無大礙。目前，警方正在調查事發原因，駕駛者也坦承當時車速過快，且疑似煞車失靈，才會發生這場意外。