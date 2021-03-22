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「出生時就緊抱彼此」一歲連體嬰經歷11小時手術終於分離

聯合新聞網 / 綜合報導
兩姊妹出生時就「緊抱彼此」從胸部到肚臍都是相連在一起。 圖／取自dailymail
兩姊妹出生時就「緊抱彼此」從胸部到肚臍都是相連在一起。 圖／取自dailymail

美國一對連體女嬰在14個月大時接受了長達11小時的手術終於順利分開，母親艾麗森（Alyson Irwin）在手術半年後受訪時表示女兒們因手術「重獲新生」。

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，拉貝絲（Sarabeth）與艾蜜莉亞（Amelia）出生時就「緊抱彼此」從胸部到肚臍都是相連在一起。她們有各自的胳臂、腿和心臟，但肝臟是相連的。

去年8月，這對連體嬰在密歇根醫學中心兒童醫院進行11小時、動員超過24名醫護人員的手術，最終成功分離。她們現在與33歲母親艾麗森、32歲父親菲爾（Phil）和4歲姊姊甘妮迪（Kennedy）住一起。

艾麗森說見到女兒躺在兩張床上感覺太神奇了：「光是看著她們的小肚皮就讓我流淚。」

艾麗森透露懷胎20周時發現肚裡孩子是連體嬰時，「感覺就像收到最糟糕的消息，尤其得知相關數據不太樂觀。」最後這對連體嬰在艾麗森懷孕35週時剖腹產生出，2人出生時體重都超過2公斤。

2人在分離手術時植入人造胸骨，並填補她們心包上的洞，她們還各自得到一個量身打造的肚臍。

醫師表示2人目前需要接受物理和職能治療，且未來可能隨著身體發育而需要進一步的手術，但樂觀地相信她們會像一般孩子一樣長大。

艾麗森期待2姊妹美好的未來，但強調「永遠不會忘記這段旅程。」

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