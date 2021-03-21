男街上講電話下一秒竟遭棕熊追趕 用生命拔腿狂奔到對街

原本該待在樹林裡的棕熊，竟跑到大街上上演「熊追人」戲碼！近日俄羅斯一隻失控的棕熊在被白雪覆蓋的大街上奔跑，甚至追趕著街上的民眾，此景被目擊民眾拍下上傳網路，一度在網上引起熱議，所幸最後棕熊被警方捕獲，沒有任何人員傷亡。

根據《 每日郵報 》報導，日前俄羅斯西伯利亞下瓦爾托夫斯克區的一條街上，一隻棕熊正追趕著一名男子，男子嚇得趕緊狂奔還被棕熊襲擊，即使棕熊被公車夾住受傷，仍繼續追趕。

報導中提到，原本被攻擊的路人站在大街上講電話，當時棕熊離男子有一段距離，沒想到棕熊卻不斷靠近，雙方對峙一下後，棕熊就開始向路人追趕，並用頭部攻擊男子的腳，男子為了自保還試圖用手拍打棕熊的頭，但棕熊仍窮追不捨，甚至穿越馬路來到對街，當時正好有一輛公車呼嘯而過，棕熊還因此被夾傷。

有目擊者稱棕熊在大街上徘徊將近1小時，警方獲報後到達現場用睡眠針讓牠熟睡，並將牠帶回警局。警方指出，該棕熊是一隻從私人動物園跑出來的1歲母熊，目前正在思考該如何處置牠，希望能夠找個好地方安置。

有不少網友可憐棕熊的遭遇，紛紛回應，「希望棕熊可以活著，警方不要對牠開槍」、「不要傷害這樣的動物，應該要幫助牠返回森林」、「應該讓牠待在動物園，不要讓牠受到傷害」。