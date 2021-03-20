快訊

有感搖晃！日本東北宮城規模7.2地震 氣象廳急發布海嘯警報

福原愛媽媽「坐輪椅」現身松機準備返日 江宏傑一家送行離情依依

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全球僅6顆！掏金挖到「46億年前遠古隕石」比黃金更值錢

聯合新聞網 / 綜合報導
澳洲兩名男子在2016年到昆士蘭北部淘金，竟探勘到一顆246億年前誕生的隕石，目前全球僅6顆。 圖／Paul with the asteroid chunk
澳洲兩名男子在2016年到昆士蘭北部淘金，竟探勘到一顆246億年前誕生的隕石，目前全球僅6顆。 圖／Paul with the asteroid chunk

澳洲兩名男子在2016年到昆士蘭北部淘金，意外探勘到一顆25公斤的石頭，但因外觀平凡無奇，就一直將石頭一直擺放在車子的後車廂，直到去年進行檢驗後，才得知這是一顆46億年前誕生的隕石，目前全球僅6顆。

據《每日郵報》報導，麥克雷(Paul McRae)與好友米勒(John Miller)在昆士蘭州北部的喬治敦(Georgetown)附近淘金，沒想到搜索的期間，金屬探測器竟發出巨響，隨後便開始挖掘的工作，並且挖出了一顆重達25公斤的石頭，但因不清楚此顆石頭的來歷，便將他帶到洲地球科學局(Geoscience Australia)做檢測。

經專業的檢驗過程判斷，此顆石頭誕生時間約在46億年前，基本上和跟地球一樣古老。對此，科學家佩特科夫斯基(Steven Petkovski)解釋，「當麥克雷說他們的後車廂有顆石頭要給我看時，其實我並未抱太大希望，因為有很多民眾送來的石頭全都是假的，」但這顆「鐵隕石」，其成分含有鐵鎳片，是非常罕見的石頭。

「目前地球上僅5顆，分別在南極4顆、美國1顆，如今發現的則是第6顆罕見隕石，且體積最大。」佩特科夫斯基透露，此顆隕石價值不菲，若被切成數塊販售，麥克雷與米勒將有用花不完的財富，但他們最後選擇將其用於教育，最終以20萬元美金(約新台幣約567萬元)賣給澳洲地球科學局，提供民眾觀賞及教育。

隕石 澳洲

延伸閱讀

蝦皮出包不認帳！ 律師點出「賴皮」關鍵：看準消費者這1點

打拚20年月薪7萬！40歲大叔勸「慎選科系」 網友不領情反酸

裝潢公司把客人當肥羊？ 內行人「省錢絕招」曝：小心被唬爛

爸媽聽「改名鮭魚」怕爆！ 晚餐5大排生魚片上桌讓兒吃到吐

相關新聞

日政府大樓拆舊建築...公務員稱「不能浪費」 竟把整間木屋吊回家

讀賣新聞報導，日本山形縣花澤市近日傳出公務員瀆職事件。當地政府機關去年三月準備拆除某處舊建築，一旁長2.7公使、寬3.6...

全球僅6顆！掏金挖到「46億年前遠古隕石」比黃金更值錢

澳洲兩名男子在2016年到昆士蘭北部淘金，意外探勘到一顆25公斤的石頭，但因外觀平凡無奇，就一直將石頭一直擺放在車子的後車廂，直到去年進行檢驗後，才得知這是一顆46億年前誕生的隕石，目前全球僅6顆。

影／飼主給牠一個節奏！ 鳳頭鸚鵡「大車輪」跳到忘我

美國紐約市布魯克林一位獸醫把節奏口技（beatbox）當成業餘嗜好，日前則發現診所飼養的鳳頭鸚鵡（Cockatoo）不只...

影／CHANEL絕版白色包遭5歲女畫花 專家修復變新品網反稱：不洗更好

名牌手提包最大的天敵是甚麼？也許不是潮濕天氣，而是不知價的小朋友！英國1名5歲女童把媽媽的CHANEL純白色絕版手提包當畫紙，大筆一揮畫上自畫像並加上簽名，媽媽看到那個價值2000歐羅（約新台幣6.8萬元）的心愛手提包被畫花後大感崩潰，只好找專家修復。手提包的清洗及補色過程意外引起網友熱議，紛紛留言指片段有治癒感，並笑言名牌包果然要跟小朋友保持距離，但不少人認為畫作充滿童真，令手提包變得獨一無二，不用清洗才更有特色。

影／男想從屋頂行竊卡鐵欄杆2小時 路人笑：像捕鼠夾上的老鼠

想闖入住家行竊，沒想到竟卡在屋頂鐵欄杆2小時！日前墨西哥一名竊賊正試圖從一戶人家的屋頂進入屋內偷竊，但當他正想從屋頂鐵欄杆的隙縫穿過時，卻不小心將自己的頭部卡在欄杆上，而且一卡就超過2個半小時，該名竊賊出糗過程都被一旁路過的民眾全程拍下，還一度在網上瘋傳，不少網友看到後紛紛笑倒直呼「看上去就像被老鼠夾夾住的老鼠」。

影／怪盜基德還是魯邦三世？日網友目擊「名古屋金鯱像」整個打包飛向天空

「偷走知名地標」是許多怪盜類作品常會出現的橋段，故事中更常有怪盜駕著直昇機，帶著寶物揚長而去，令警衛們望洋興嘆的情節。而最近就有日本網友在名古屋，拍到有如怪盜作品重現般的畫面。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。