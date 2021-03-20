影／CHANEL絕版白色包遭5歲女畫花 專家修復變新品網反稱：不洗更好

名牌手提包最大的天敵是甚麼？也許不是潮濕天氣，而是不知價的小朋友！英國1名5歲女童把媽媽的CHANEL純白色絕版手提包當畫紙，大筆一揮畫上自畫像並加上簽名，媽媽看到那個價值2000歐羅（約新台幣6.8萬元）的心愛手提包被畫花後大感崩潰，只好找專家修復。手提包的清洗及補色過程意外引起網友熱議，紛紛留言指片段有治癒感，並笑言名牌包果然要跟小朋友保持距離，但不少人認為畫作充滿童真，令手提包變得獨一無二，不用清洗才更有特色。

專門維修名牌產品的「Handbag Clinic Official 」早前在其YouTube 頻道上載影片，分享修復在2015年停產、目前價值約2000歐羅的CHANEL白色GST手提包片段。他們介紹指，白色袋上的自畫像及簽名「Annabelle」來自英國5歲女童手筆，並稱相信女童母親以後不會再讓女兒與這個名牌包獨處。

片段所見，維修師先以沾上清潔劑的棉花棒，去除袋上外層的藍筆顏色，接着以刷子刷走其餘顏色，及後將貼近原色的白色顏料噴灑上手提包，讓其瞬間變回原來純白色袋。

專門維修名牌產品的Handbag Clinic Official 」上載影片，分享修復CHANEL絕版白色手提包過程，手提包最終變成新的一樣。（YouTube頻道「Handbag Clinic Official 」影片截圖）

不少網友看後，大讚維修過程很有治癒感，又笑言名牌手提包不可以跟小朋友獨處，否則換來「心痛」或是生氣的下場。不過，許多網友認為白色手提包太單調，而女童的自畫像正好可以讓手提包變得獨特，成為「特別設計的手提包」，又認為不清洗女童的畫作，反而令手提包更獨特。

延伸閱讀：

CHANEL、CELINE平價替代款之選 4位數親民價手袋質感不輸名牌？

中古LV、CHANEL分真假 專家教留意序號與光澤感？

文章授權轉載自《香港01》