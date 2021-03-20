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影／男想從屋頂行竊卡鐵欄杆2小時 路人笑：像捕鼠夾上的老鼠

聯合新聞網 / 綜合報導
日前墨西哥一名竊賊正試圖從一戶人家的屋頂進入屋內偷竊，但當他正想從屋頂鐵欄杆的隙縫穿過時，卻不小心將自己的頭部卡在欄杆上。圖擷自每日郵報
日前墨西哥一名竊賊正試圖從一戶人家的屋頂進入屋內偷竊，但當他正想從屋頂鐵欄杆的隙縫穿過時，卻不小心將自己的頭部卡在欄杆上。圖擷自每日郵報

想闖入住家行竊，沒想到竟卡在屋頂鐵欄杆2小時！日前墨西哥一名竊賊正試圖從一戶人家的屋頂進入屋內偷竊，但當他正想從屋頂鐵欄杆的隙縫穿過時，卻不小心將自己的頭部卡在欄杆上，而且一卡就超過2個半小時，該名竊賊出糗過程都被一旁路過的民眾全程拍下，還一度在網上瘋傳，不少網友看到後紛紛笑倒直呼「看上去就像被老鼠夾夾住的老鼠」。

根據《 每日郵報 》報導，近日墨西哥米卻肯州（Michoacan）莫雷利亞（Morelia），有路上的行人發現，一名男子被受困在一戶住宅屋頂的鐵欄杆上，表情相當痛苦還不斷哀嚎，於是就報警處理，但等警方到場後才得知原來該名男子是個竊賊，因為想要從屋頂的鐵欄杆縫隙進入屋內行竊，才會不慎卡在欄杆上。

從影片中可見，該男子的頭部正好卡在欄杆的縫隙中，可能是因為雙腳先進到屋內的關係，導致他一直不斷用手扭動想將自己的頭從縫隙中脫困，而這一卡就超過兩個小時，直到警方到場後，才用斷線鉗穿過鐵欄杆將男子救出。

最後，所幸男子並無大礙，不過還是立刻被警方戴上手銬逮捕。影片一曝光後，吸引大批民眾討論，「好笨的小偷」、「偷竊不成反而被警察抓到」、「真的很丟臉」、「看起來好像被捕鼠夾夾住」、「大白天行竊果然被抓」、「警察人真好」。

墨西哥 竊盜

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