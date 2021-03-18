北韓跟風鮭魚之亂！半官方網站宣稱「人民不用改名就能免費吃」

壽司郎近日推出名字有「鮭魚」就能全桌免費吃活動，引起全台不少民眾瘋狂改名，鬧出不少笑話，堪稱「鮭魚之亂」。對此，北韓半官方粉專「朝鮮經貿文化情報DPRK」竟也跟上台灣這波潮流，趁機宣傳北韓國民不用改名字就能獲得免費的鮭魚，不用做夢就可以住免費的房子。

根據臉書粉專「朝鮮經貿文化情報DPRK」表示，自2007年以來，由於東海海域受到北極附近堪察加半島朝鮮洋流的影響，因此成為鮭魚生長的良好生態環境，每年可生產大約3000噸大西洋鮭魚，供全北韓人民食用。

清津市更是鮭魚養殖研究重鎮，甚至以自己的技術建造了一個牧場，實現了淡水養殖的鮭魚向海水的適應，包括圓形網箱的安裝，飼養管理等魚類養殖的科學化和產業化，研究所與其轄下的水產加工廠目前生產煙燻鮭魚、醃鮭魚卵等加工食品，並最近養殖了七色鱒魚，宣稱「為人民提供更多更好的食品供給」。

最後該粉專更在文末寫下「不用改名改姓就可以獲得免費的鮭魚，不用做夢就可以住免費的房子」，似乎在影射台灣的鮭魚之亂。

貼文一出引起熱議，許多網友紛紛留言「有大元帥的照顧才有這種福氣，台灣人要去改名字才能吃到」、「朝鮮人真的是太幸福了，希望未來能夠拜訪朝鮮，感受一下幸福的氛圍」、「以北韓人口2550萬來計算，每人每年可分配到117公克的鮭魚...（還沒去肚）」、「原來北朝鮮也有發展鮭魚市場啊！ 我們之前都只知道鮭魚是來自挪威和加拿大」。