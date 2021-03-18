她實驗麥當勞漢堡、薯條放17年 結果讓眾人驚嘆「不壞之身」

許多人都喜歡吃麥當勞，方便快速又美味，一位美國婦人懷特黑德（Savannah Whitehead）就好奇做實驗，把麥當勞的起司漢堡跟薯條放了17年，看看會有什麼變化，她日前將成果拍成影片，影片上傳TikTok後立刻引起廣大回響。

根據「太陽報」報導，懷特黑德在2004年時，決定做一項實驗，看看把麥當勞的起司漢堡及薯條擺放多年會如何，而她一擺就是17年！近日決定打開塵封已久的食物並拍攝影片，與家人一同見證漢堡及薯條的變化。

影片中，她把包裝拆開後，一旁的孩子立刻摀住口鼻，顯然相當的惡臭，雖然食物已經臭酸掉，薯條的外觀卻幾乎沒有變化，甚至沒有發霉，而起司漢堡的麵包則是變硬，肉塊變得乾癟，最大的差別是起司片，變成花生醬的顏色，同樣肉眼也無見到發霉的情況，家人對這樣的結果驚訝不已，更感到有點「毛骨悚然」。

對此，美國麥當勞網站說明，「在適當的環境下，我們的漢堡會像絕大多數其他食物一樣被分解，但分解的條件是需要足夠的水分，若水分不足，細菌及黴菌就可能不會孳生，你看到的漢堡可能是屬於脫水狀態，絕對和購買那天長得不一樣。另外，麥當勞的肉餅沒有添加防腐劑或填充劑，唯一加的是烤架上帶有少許鹽和胡椒粉。」