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無一倖免！日本「嗆人抹茶冰淇淋」 吃一口必秒吐綠色湧泉

聯合新聞網 / 綜合報導
日本東京的一家抹茶專賣店推出了一款「嗆人抹茶冰淇淋」，店家標榜「每吃必嗆」的噱頭，邀請大家來品嚐。圖／截自《月曜から夜ふかし》節目
日本東京的一家抹茶專賣店推出了一款「嗆人抹茶冰淇淋」，店家標榜「每吃必嗆」的噱頭，邀請大家來品嚐。圖／截自《月曜から夜ふかし》節目

天氣逐漸轉為炎熱，這時候來點清爽冰涼的甜品令人備感消暑。近來，日本一間抹茶專賣店引發討論，該店家大膽地標出「殺人抹茶」的噱頭，推出了一款「嗆人抹茶冰淇淋」，只見冰淇淋上頭被灑好灑滿大量的抹茶粉，看似香醇濃郁的冰淇淋卻讓吃過的人直搖頭，因為凡吃過一口，必然會從嘴中湧出「綠色湧泉」。

日本電視節目《月曜から夜ふかし》針對國內的「當地問題」製作了一個單元，節目將鏡頭拉到東京都，當地遠近馳名的抹茶冰淇淋，竟成了當地人為之頭疼的困擾。位於田端站的長峰製茶直言不諱地標榜「吃到嗆到」的宣傳語，推出一款「嗆人抹茶冰淇淋」，香滑濃醇的冰淇淋表面被灑滿了「綠色精華」，滿滿的抹茶粉就這麼覆蓋在霜淇淋上頭，令抹茶控們欲罷不能的模樣，卻讓許多人避之唯恐不及。

節目中請來了9位民眾現場實測，親自體驗這個「嗆人抹茶冰」的功力，沒想到每一位品嚐者都無法逃過它的魔爪，大啖一口後必有「綠色湧泉」噴出，各個都被抹茶粉嗆得不要不要的。試吃後的民眾紛紛露出苦笑，儘管心中想要再嚐一口冰品的美味，但喉嚨早已不能自我，只能連咳好幾聲，眼睜睜看著抹茶粉在空中飛揚，並覆著在衣服及嘴唇上頭。

嚐過殺人抹茶冰的民眾們都不禁讚嘆，「好嗆人啊！」、「好厲害啊這個」。長峰製茶的店長高津和彰接受訪問時表示，「嗆人抹茶冰淇淋」的本意就是要讓人吃到嗆到，才會將抹茶粉灑到必定會使人嗆到的量。對此，節目組也詢問道「抹茶不會加太多了嗎？」，高津先生聽到後卻露出一臉燦笑，「不會，希望大家可以好好品嚐這大量的抹茶」，相當有信心的邀請民眾來一嚐殺人抹茶的威力。

「嗆人抹茶冰淇淋」的表面灑滿了大量的靜岡產抹茶粉，令許多抹茶控欲罷不能。圖／截自《月曜から夜ふかし》節目
「嗆人抹茶冰淇淋」的表面灑滿了大量的靜岡產抹茶粉，令許多抹茶控欲罷不能。圖／截自《月曜から夜ふかし》節目
長峰製茶的店長高津和彰表示，「嗆人抹茶冰淇淋」的本意就是讓人吃到會嗆到，才會灑上大量的抹茶粉。圖／截自《月曜から夜ふかし》節目
長峰製茶的店長高津和彰表示，「嗆人抹茶冰淇淋」的本意就是讓人吃到會嗆到，才會灑上大量的抹茶粉。圖／截自《月曜から夜ふかし》節目
每個吃過「嗆人抹茶冰淇淋」的人都無一倖免，紛紛都會從口中吐出「綠色瀑布」。圖／截自《月曜から夜ふかし》節目
每個吃過「嗆人抹茶冰淇淋」的人都無一倖免，紛紛都會從口中吐出「綠色瀑布」。圖／截自《月曜から夜ふかし》節目

日本 東京 冰淇淋 冰品

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