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他千元買到「全世界才7個」的明朝古董 上拍賣會爽賺2000萬翻身

聯合新聞網 / 綜合報導
一位美國民眾在清倉拍賣中，以不到35美金購入一個陶瓷茶碗，後來才發現是件15世紀的古董，最後賣破72萬美金的天價。圖擷取自體育日本
一位美國民眾在清倉拍賣中，以不到35美金購入一個陶瓷茶碗，後來才發現是件15世紀的古董，最後賣破72萬美金的天價。圖擷取自體育日本

在國外，常有住戶會把家中不要的東西整理過後，進行清倉拍賣。而這樣的拍賣會中，經常會有意想不到的古董混雜在其中，被當成廉價品販售。最近就有一個茶碗，當初在清倉拍賣中不到千元台幣，但最後竟在古董拍賣會上，喊出了相當於2000萬台幣的價格。

根據日本媒體「體育日本」報導，有位美國民眾當初在美國康乃狄克州，於一個清倉拍賣中，以35美金購入了一個陶瓷茶碗（約相當於新台幣991元）。沒想到經過鑑定之後，才發現這個茶碗是價值不斐的古董。最後在紐約的拍賣會上，竟以72萬1800美元（約相當於新台幣2044萬5261元）的高價賣出。

報導指出，這個茶碗推測來自15世紀的中國，相當於明朝明成祖時代的珍品，現在全世界只有7個相同的茶碗。其中2個在台灣台北，2個在英國倫敦，剩下5個則散落於各國博物館中，但不包括美國本土。如今意外被挖掘出來，也難怪會喊到驚人天價。

網友們紛紛回應「世界級又具有歷史意義的美術品，保存狀況這麼好令人欣慰」、「20年前美國也發生過類似的事」、「沒發現價值所在，就算是寶石也只是普通的石頭」、「對喜歡古董的人來說簡直像作夢」、「其實清倉拍賣時賣35美金挺貴的吧」、「很像大創就能買到的碗要35美金還是買了，這傢伙賺翻了」、「不知道我家附近有沒有類似的東西呢」。

日本

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