兒子突然沒聲音…他察看驚見沙發套恐怖人臉 網友嚇：這圖有尖叫聲

小孩子沒事時都會打打鬧鬧，製造出噪音，反而要是安靜下來，如果不是睡著了，就很可能要擔心出了什麼意外。最近就有日本網友分享照片，說他兒子如何弄出一張猶如恐怖電影般的場景。

根據日本媒體「grape」報導，twitter網友「asagi_sunshine」最近分享一張照片，表示有次和孩子們在家吃完飯，小朋友們互相玩鬧嬉戲，他自己則在客廳滑手機打發時間。不過玩到一半，他發現孩子們都突然安靜下來，因此好奇起身查看狀況。

就在這時，asagi聽到兒子發出慘叫聲，這時一看，才發現在沙發套中浮現出一張驚叫的鬼臉。原來兒子玩著玩著，自己鑽進了沙發套中躲著，卻又不知道怎麼出來外面，結果就成了這張有如恐怖電影般的畫面，讓人是又好氣又好笑。

網友們紛紛表示「偶然瞄到一下照片就嚇死我了」、「欸！？這什麼狀況」、「從窗外看向客滿的電車就是這個感覺」、「YOU DIED」、「好像電影『神鬼傳奇』中沙子變成的人臉」、「小朋友突然安靜，要不睡著了要不在搞怪」、「感覺在恐怖遊戲中會出現的」、「比起恐怖其實更好笑」、「光看圖都能聽到慘叫聲了」。