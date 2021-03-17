快訊

評／對醫護動粗犯什麼法？「醫療暴力」恐面臨最高刑責10年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

面試官愛考冷知識？ CEO建議求職者背下「日本第2高的山」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名日本企業CEO建議求職者背下「日本第2高的山」，貼文獲得廣大網友按讚分享。示意圖／ingimage
一名日本企業CEO建議求職者背下「日本第2高的山」，貼文獲得廣大網友按讚分享。示意圖／ingimage

求職者除了需要具備專業能力之外，有時面試官還會提出「令人費解的題目」測試求職者的知識水平。早前有位日本企業CEO分享過去為了面試而背下「日本第2高的山」等冷知識，貼文曝光後引發網友熱議。

日本一名軟體開發公司的CEO近日在推特上分享一段面試對話，面試官詢問「你知道日本第2高的山是哪一座嗎？」求職者當場啞口無言，面試官眼看對方不知所措的反應便接著表示，「不知道對吧，所以除了第1名以外，其他都沒有價值」。

為了「破解」面試官的考題，這名CEO當年記下了「北岳（日本第2高的山）」、「霞浦（日本第2大的湖泊）」、「K2（世界第2高峰）」、「東加海溝（世界第2深海溝）」、「蘇必略湖（世界第二大湖）」等有關「第2名」的冷知識。

貼文曝光後在網上引起熱烈討論，至今已獲得近8萬人按讚轉發，大家紛紛留言表示「有趣的是，我連世界第一高峰都不知道」、「如果包含台灣的日治時期，那麼最高的山是台灣玉山喔！」、「就算我把第2高山回答出來了，面試官一定會再問『那你不知道第3高的山對不對？』」

日本 面試 求職

延伸閱讀

主管問「下班都在幹嘛？」令她無助求解 過來人：小心應對！

他灰心問「文組能年薪破百萬嗎？」 網點名這科系出路都有機會

他年薪300萬卻嫌工作無聊「想離職」 網友：肯定有內情

面試官讚「考試全對」 她回家見一狀況嘆：就職無望了？

相關新聞

愛犬當兒子面遭擄走 13年後平安歸來主人直呼：奇蹟

田納西州一隻約克夏犬被人從前院花園擄走，主人遍尋不著愛犬，沒想到13年後，愛犬毫髮無傷的被送回...

面試官愛考冷知識？ CEO建議求職者背下「日本第2高的山」

求職者除了需要具備專業能力之外，有時面試官還會提出「令人費解的題目」測試求職者的知識水平。早前有位日本企業CEO分享過去為了面試而背下「日本第2高的山」等冷知識，貼文曝光後引發網友熱議。

神秘客問「餐廳有多少員工」 服務生見帳單「28萬小費」驚呆

神秘客的祝福！美國佛州島礁城市馬拉松（Marathon）日前有一名神秘女客人用完餐後詢問服務生威爾森（Khara Wilson）「餐廳有多少員工」，並留下一筆高達1萬美金（約台幣28萬3千元）的誇張小費，還不忘提醒他記得要跟餐廳所有員工分享。

長相超奇特的鳥現蹤南美！網：自然界「偽裝大師」竟真實存在

南美洲國家哥倫比亞一名女子日前在當地北方城鎮奇博洛（Chibolo）發現一隻長相奇特的鳥，該女子舉起手靠近這隻鳥時，鳥張開超大嘴回應。

女謊稱念牛津騙媽媽賣花付學費 電視台報導後戳破真相

土耳其25歲女子長年欺騙57歲母親，自己在英國牛津大學攻讀學位需要金援。但日前當地電視台採訪媽媽，描述她辛苦在街頭賣花以供養子女後才戳破女子的謊言。

他辦信用卡補發！竟連收銀行64張信用卡 超無言結局曝光

知名網路論壇Reddit近日瘋傳一篇文章，一名美國男子彼特（Peter）遺失信用卡，向銀行辦理補發，沒想到接下來幾天，銀行連續送了他64張信用卡，讓彼特相當傻眼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。