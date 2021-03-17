面試官愛考冷知識？ CEO建議求職者背下「日本第2高的山」

求職者除了需要具備專業能力之外，有時面試官還會提出「令人費解的題目」測試求職者的知識水平。早前有位日本企業CEO分享過去為了面試而背下「日本第2高的山」等冷知識，貼文曝光後引發網友熱議。

日本一名軟體開發公司的CEO近日在推特上分享一段面試對話，面試官詢問「你知道日本第2高的山是哪一座嗎？」求職者當場啞口無言，面試官眼看對方不知所措的反應便接著表示，「不知道對吧，所以除了第1名以外，其他都沒有價值」。

為了「破解」面試官的考題，這名CEO當年記下了「北岳（日本第2高的山）」、「霞浦（日本第2大的湖泊）」、「K2（世界第2高峰）」、「東加海溝（世界第2深海溝）」、「蘇必略湖（世界第二大湖）」等有關「第2名」的冷知識。

貼文曝光後在網上引起熱烈討論，至今已獲得近8萬人按讚轉發，大家紛紛留言表示「有趣的是，我連世界第一高峰都不知道」、「如果包含台灣的日治時期，那麼最高的山是台灣玉山喔！」、「就算我把第2高山回答出來了，面試官一定會再問『那你不知道第3高的山對不對？』」