愛犬當兒子面遭擄走 13年後平安歸來主人直呼：奇蹟

田納西州一隻約克夏犬被人從前院花園擄走，主人遍尋不著愛犬，沒想到13年後，愛犬毫髮無傷的被送回。

根據田納西人報（Tennessean）報導，被綁架的約克夏犬名叫Connor，是田納西州獸醫凱倫（Karen Fox）與丈夫提摩西（Timothy Fox）收養的病犬。2008年Connor在光天化日下從前院被擄進一輛紅色小卡車。凱倫的兒子在屋內看到這一幕，趕緊與母親開車追趕，仍來不及阻止綁匪，兩人為此傷心落淚。之後的好幾個禮拜，Fox一家人仍未放棄在附近社區、鄰里尋找愛犬，卻遍尋不著。遺憾的是，提摩西在數年後過世。

相隔13年，凱倫在本月初收到Connor體內晶片所屬公司的通知，並接到當地動物救援團隊（Metro Animal Care and Control）的電話，通知凱倫失散已久的愛犬已被尋獲。「這完全是奇蹟」凱倫說，「我感到十分驚喜！」

凱倫看著年邁的愛犬慢慢地走上她的大腿，輕輕地舔她的臉，熟悉的畫面讓她喜極而泣。凱倫表示，Connor讓她回想起過去與丈夫共度的快樂時光，不管Connor能夠再活多久，她都很高興愛犬回家。

動物救援團隊表示Connor是被一名年輕女性送來，該名女子上個月在法國波爾多街頭發現Connor，她將Connor帶回家中細心照料，並在社區四處貼上尋狗啟示。動物救援團隊在Connor身上找到被植入的晶片，終於聯絡上失散已久的飼主。

消息曝光後許多網友替凱倫感到開心，也對提摩西無法看見Connor回家表示遺憾。網友Northchick留言回覆，「能與主人團聚真的太好了，悲喜參半的是丈夫無法一同團圓，願他們從此過上幸福快樂的日子」，網友olds1utonjunk則感性表示「這個是個又開心又難過的故事」。