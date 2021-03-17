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神秘客問「餐廳有多少員工」 服務生見帳單「28萬小費」驚呆

聯合新聞網 / 綜合報導
神秘客詢問「餐廳有多少員工？」並留下一筆高達1萬美金的誇張小費。示意圖／ingimage
神秘客詢問「餐廳有多少員工？」並留下一筆高達1萬美金的誇張小費。示意圖／ingimage

神秘客的祝福！美國佛州島礁城市馬拉松（Marathon）日前有一名神秘女客人用完餐後詢問服務生威爾森（Khara Wilson）「餐廳有多少員工」，並留下一筆高達1萬美金（約台幣28萬3千元）的誇張小費，還不忘提醒他記得要跟餐廳所有員工分享。

根據《福斯新聞》報導，位於佛州馬拉松的一家餐廳來了一名神秘女顧客，她搭乘私人飛機與她的孩子、孫子們到當地參加大型派對，她們一共消費193美元（約台幣5,461元）。

不過等到用完餐後，她叫住威爾森卻不是向他反映餐點問題，而是問他這間餐廳有多少員工，他好奇「為何這麼問」，她則笑說要給他一個驚喜，離開前不忘提醒記得要跟所有員工分享。

事後，這間餐廳在臉書粉專分享這名神秘女顧客在帳單上留下高達1萬美元的小費，並表示這是辛苦的員工「應得的」，威爾森決定先還清部分帳單，並與13名同事計劃到哥斯大黎加來場愉快的員工旅遊。

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