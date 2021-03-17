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長相超奇特的鳥現蹤南美！網：自然界「偽裝大師」竟真實存在

聯合新聞網 / 綜合報導
南美出現長相超奇特的鳥。圖／取自dailymail
南美出現長相超奇特的鳥。圖／取自dailymail

南美洲國家哥倫比亞一名女子日前在當地北方城鎮奇博洛（Chibolo）發現一隻長相奇特的鳥，該女子舉起手靠近這隻鳥時，鳥張開超大嘴回應。

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，這種鳥名叫大林鴟（great potoo），還有幽靈鳥（Ghost Bird）的別稱，屬平時人類不常見的夜間動物，而女子發現的這隻大林鴟卻坐在明亮的陽光下。

女人表示最初見到牠時，還以為是「欄杆上的木棍」，但女子發現牠會動才走近牠。女子提到先前已造訪該處5次，但從未見過這種生物，但鄰居曾聽過牠的叫聲，據說這種鳥已有超過15年沒在該地出沒。

大林鴟生活在南半球，是自然界的「偽裝大師」常與樹幹融為一體以躲避掠食者。牠的眼睛佔據了顱骨大部分面積，即使到了夜晚也有極佳視力，而眼瞼上的縫隙讓牠在睡覺時也能感知掠食者。大林鴟喜歡在樹枝或柵欄上歇腳且不築巢。

網友Megaladon從沒看過大林鴟，認為這種物種看來獨特且神奇，難以置信牠真的存在這個世界。網友IB24djt也大開眼界，直言：「大自然比虛構世界更奇妙！」

哥倫比亞 幽靈

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