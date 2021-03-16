他辦信用卡補發！竟連收銀行64張信用卡 超無言結局曝光

知名網路論壇Reddit近日瘋傳一篇文章，一名美國男子彼特（Peter）遺失信用卡，向銀行辦理補發，沒想到接下來幾天，銀行連續送了他64張信用卡，讓彼特相當傻眼。

根據美國媒體「foxbusiness」報導，男子彼特因為弄丟信用卡，向銀行辦理補發程序，本來以為事件告一段落，誰都沒想到，銀行接下來的一波操作讓彼特直接崩潰。

「銀行竟然連寄了64張信用卡給我」，彼特說道，從12月的某一天起，他每隔幾天就會收到一張信用卡，每張信用卡是連續的，唯一的差別是失效日期，像是第一張卡的到期日為12月24日，最後一張卡的到期日為4月30日。

彼特表示，有告知銀行這個疏失，但對方說發卡是「第三方處理」，也讓他很無奈。後來彼特透露，目前有10天沒收到信用卡了，並嘲諷要幫銀行「打高分」。

貼文一出，引發網路熱議，網友紛紛留言笑說，「你可以在卡片背面寫上數字，當成撲克牌」、「銀行擔心你64天後還弄丟信用卡吧XDD」、「很多人等幾個月還拿不到信用卡，原來都在你這裡！」。