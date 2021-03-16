快訊

她每晚醉倒夜店是為什麼？另類女性復仇片《花漾女子》

「車太快了」遊覽車撞蘇花山壁 乘客：有人從破洞被拋飛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他在ATM領到「無臉」鈔票被拒收 但收藏價值可能破千萬

聯合新聞網 / 綜合報導
英國一名7旬老翁在提款機領到一張「無臉」鈔票，價值可能高達千萬。圖擷自《太陽報》臉書粉專
英國一名7旬老翁在提款機領到一張「無臉」鈔票，價值可能高達千萬。圖擷自《太陽報》臉書粉專

英國一名72歲老人柯爾曼（Peter Coleman）日前在提款機意外提領到一張「無臉」10元英鎊（約台幣391元）鈔票，拿到商店使用時甚至一度被拒收，但經檢查確定是真鈔後，他決定把它留下來，因為這張10英鎊可能值得喊價至數千萬元來收藏。

根據《太陽報》報導，柯爾曼近日在提款機領到一張10元英鎊鈔票，只見鈔票上應該印有英國女王的肖像，但鈔票卻不見女王的五官，根本就是一個「無臉人」。

柯爾曼拿著這張鈔票去商店付帳時，店員見到「無臉」鈔票一度拒收，但經過掃描確定是真鈔並決定收下後，柯爾曼便意識到這張鈔票的特別之處，改變心意將這張鈔票留了下來。

「無臉」鈔票可能是因印刷失誤造成，但對紙幣收藏家而言，卻是獨一無二的收藏品，可能會有收藏家願意喊價至數千萬元來收購這張價值10英鎊的「無臉」紙鈔。

英國 提款機

延伸閱讀

學生情侶「養號」5週中頭獎 投注站老闆一句話讓70億飛了

美拍賣會掀起二戰文物熱 希特勒馬桶座以逾50萬元出售

網紅索免費餐…餐廳一招幽默回擊 網讚：比業配文效益好！

太嗨就會失憶 罹罕病女靠伴侶日記幫忙回憶

相關新聞

日本學校怪異規則 川崎市有小學體育課「不准學生穿內衣」

日本學校奇怪規則特別多，川崎市一間小學就因為近日被揭規定「學生上體育課不可穿內衣」惹來爭議。事件一度發酵成網絡熱話，迫使市議會及教育委員會回應事件。

哪位啊？正妹重機女騎士爆紅 電視台採訪見真面目全場崩潰

所謂「眼見為憑」，在現今科技日新月異之下，照片不見得為真，還是得要親眼看見才能相信。日本最近有一名重機女騎士在網路上引起注意，她常在推特上PO出自己出遊的照片，美麗的臉蛋吸引許多人關注，就連電視台也前去採訪她，不過當見到真面目時，所有的人全都嚇了一大跳，節目一播出也讓觀眾看傻了眼。

他在ATM領到「無臉」鈔票被拒收 但收藏價值可能破千萬

英國一名72歲老人柯爾曼（Peter Coleman）日前在提款機意外提領到一張「無臉」10英鎊（約台幣391元）鈔票，拿到商店使用時甚至一度被拒收，但經檢查確定是真鈔後，他決定把它留下來，因為這張10英鎊可能值得喊價至數千萬元來收藏。

太嗨就會失憶 罹罕病女靠伴侶日記幫忙回憶

21歲英國女子潔可森（Megan Jackson）5年前罹患功能性神經症狀障礙症，情緒一旦過於高亢或感受壓力，記憶就會消除。

詭異棄屍命案！3歲女童餓死成腐屍 一驗DNA驚爆外婆才是親媽

南韓發生一起詭異的女童棄屍命案，慶尚北道龜尾市一名3歲女童遭母親金姓女子遺棄家中長達半年，被活活餓死、屍體呈腐爛狀態，警方進一步調查，DNA檢驗後發現女童的親生母親竟是48歲「外婆」石姓女子，意外揭露親人們之間錯綜複雜的關係

美國少年自爆在911當天出生 「我提早到還救了爸爸一命」

美國2001年9月11日發生恐怖攻擊，導致近3千人喪命，成為美國人民心中永遠的痛。但近日有網友透露，自己就是在當天出生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。