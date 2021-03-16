他在ATM領到「無臉」鈔票被拒收 但收藏價值可能破千萬

英國一名72歲老人柯爾曼（Peter Coleman）日前在提款機意外提領到一張「無臉」10元英鎊（約台幣391元）鈔票，拿到商店使用時甚至一度被拒收，但經檢查確定是真鈔後，他決定把它留下來，因為這張10英鎊可能值得喊價至數千萬元來收藏。

根據《太陽報》報導，柯爾曼近日在提款機領到一張10元英鎊鈔票，只見鈔票上應該印有英國女王的肖像，但鈔票卻不見女王的五官，根本就是一個「無臉人」。

柯爾曼拿著這張鈔票去商店付帳時，店員見到「無臉」鈔票一度拒收，但經過掃描確定是真鈔並決定收下後，柯爾曼便意識到這張鈔票的特別之處，改變心意將這張鈔票留了下來。

「無臉」鈔票可能是因印刷失誤造成，但對紙幣收藏家而言，卻是獨一無二的收藏品，可能會有收藏家願意喊價至數千萬元來收購這張價值10英鎊的「無臉」紙鈔。