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女謊稱念牛津騙媽媽賣花付學費 電視台報導後戳破真相

聯合新聞網 / 綜合報導
女謊稱自己念牛津需要媽媽的金援。圖／取自圖／取自thesun
女謊稱自己念牛津需要媽媽的金援。圖／取自圖／取自thesun

土耳其25歲女子波茲可特（Merve Bozkurt）長年欺騙57歲母親古爾塞倫（Gulseren），自己在英國牛津大學攻讀學位需要金援。但日前當地電視台採訪古爾塞倫，描述她辛苦在街頭賣花以供養子女後，波茲可特的謊言也隨之戳破。

英國媒體《太陽報》（The Sun）報導，古爾塞倫對女兒的奉獻在電視上引起極大迴響，有觀眾甚至表示願意贊助波茲可特念「大學五年級」的所有費用。但不久後電視台查證牛津大學並沒有名叫波茲可特的學生，波茲可特才被迫吐實。

波茲可特在社群平台上公開道歉：「我捏造了一個故事。讓所有人包括自己都相信這個故事，讓媽媽難過感到很愧疚。我其實一直在伊斯坦堡一家房地產公司上班。」

育有2名子女的古爾塞倫在真相大白前提到，自己10餘年靠著賣花生意贊助一對兒女讀書，她還鼓勵每位婦女都自力更生。而波茲可特在事跡敗露前受訪時表示大學畢業後想成為一名神經外科醫生，並強調：「我不會浪費媽媽辛苦工作的每一分錢，我很敬重她。」

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