快訊

全球晶圓嚴重供貨不足 大廠總經理：解決關鍵只有這招

河北「瘦肉精羊肉」風暴：中國的315黑心企業整肅大匯串

聽新聞
test
0:00 / 0:00

太嗨就會失憶 罹罕病女靠伴侶日記幫忙回憶

聯合新聞網 / 綜合報導
女（圖左）罹罕病靠伴侶（圖右）日記幫助回憶。圖／取自dailymail
女（圖左）罹罕病靠伴侶（圖右）日記幫助回憶。圖／取自dailymail

21歲英國女子潔可森（Megan Jackson）5年前罹患功能性神經症狀障礙症（functional neurological disorder），情緒一旦過於高亢或感受壓力，記憶就會消除。

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，潔可森會反覆忘記她的22歲同性伴侶索芹（Tara Sorkin），使得索芹只得透過日記、她們出遊照片，並播放她們喜歡的歌曲，來提醒潔可森她們的關係。潔可森也要避免觀看最喜歡的喜劇，以防自己笑得太開心。

潔可森說自己幾乎每天都會發作，有時會忘記了家人，有時候會忘記索芹，甚至連自己最愛吃的食物都不記得了：「我會買那樣東西，隔天會疑惑自己為什麼買。」

潔可森提到最慘的是，發作時她的雙腿常沒知覺：「醒來時我的雙腿常不能動，可能因此困在床上幾天，還得尿在杯子裡。」

潔可森17歲發病時，連續好幾個月被媽媽送去急診，當時她每天癲癇發作多達35次，嚴重時甚至無法走路或說話。最後神經科醫生確診為功能性神經症狀障礙症，並提供了認知行為療法（cognitive behavioural therapy），但潔可森最終仍因為忘記療程而宣告治療失敗。

潔可森解釋她的腦就像一台打開太多視窗的電腦，一旦再打開啟另一個視窗，系統就會崩潰：「我的癲癇就會發作以緩解壓力。」潔可森的症狀也影響她的感情狀態：「就算索芹給我看我們的照片還是沒意義，因為我對索芹根本無感。」

潔可森設置了社群平台分享自己的症狀：「我不能開車，不能自己去任何地方，洗澡時也得有人看著。希望人們透過我的故事認識這個隱藏的殘疾。」

癲癇

延伸閱讀

醫護訂外送忙到忘記領！店員無怨「頂寒流在大門口等40分鐘」

男友顧打電動忘記情人節！她氣炸用「11片衛生棉」封印電腦

他逛軍用品店發現「禦寒寶物」 退伍過來人讚：差點忘記它

員工忘記電鍋有飯 一個月後打開景象讓人作嘔

相關新聞

詭異棄屍命案！3歲女童餓死成腐屍 一驗DNA驚爆外婆才是親媽

南韓發生一起詭異的女童棄屍命案，慶尚北道龜尾市一名3歲女童遭母親金姓女子遺棄家中長達半年，被活活餓死、屍體呈腐爛狀態，警方進一步調查，DNA檢驗後發現女童的親生母親竟是48歲「外婆」石姓女子，意外揭露親人們之間錯綜複雜的關係

太嗨就會失憶 罹罕病女靠伴侶日記幫忙回憶

21歲英國女子潔可森（Megan Jackson）5年前罹患功能性神經症狀障礙症，情緒一旦過於高亢或感受壓力，記憶就會消除。

美國少年自爆在911當天出生 「我提早到還救了爸爸一命」

美國2001年9月11日發生恐怖攻擊，導致近3千人喪命，成為美國人民心中永遠的痛。但近日有網友透露，自己就是在當天出生...

惡同事拿空氣壓縮機「猛灌直腸」 16歲男內臟全損慘死

印度北方邦日前發生一起慘忍的虐待事件，一名16歲的少年在碾米廠遭其他三名同事抓住，並用空氣壓縮機的噴嘴直直插入他的直腸，持續將大量的空氣灌入體內，使該男子因內臟器官損壞，經當地醫院搶救兩天後，仍重傷不治死亡。

「原本只想生3個，後來生了22個」英最大家庭媽媽曝心路歷程

英國養育22名孩子的45歲女性蕾德芙（Sue Radford），日前透露自己原本只想生3個孩子，最後成為全國最大家庭母親的心路歷程。

北海道報春地標！深埋2米大雪中的自動販賣機「探出頭了」

說到日本北海道，形象總是不脫「雪國大地」。最近天氣轉暖，北海道逐漸進入融雪的時刻，推特上就有人分享了一張雪中的「自動販賣機」因為轉暖，總算能探頭出來的照片，引起不少網友討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。