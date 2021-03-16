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詭異棄屍命案！3歲女童餓死成腐屍 一驗DNA驚爆外婆才是親媽

聯合新聞網 / 綜合報導
南韓慶尚北道龜尾市一名3歲女童遭母親棄置家中長達半年，被活活餓死、屍體呈腐爛狀態。圖／取自Youtube@실화 On
南韓慶尚北道龜尾市一名3歲女童遭母親棄置家中長達半年，被活活餓死、屍體呈腐爛狀態。圖／取自Youtube@실화 On

南韓發生一起詭異的女童棄屍命案，慶尚北道龜尾市一名3歲女童遭母親金姓女子遺棄家中長達半年，被活活餓死、屍體呈腐爛狀態，警方進一步調查，DNA檢驗後發現女童的親生母親竟是48歲「外婆」石姓女子，意外揭露親人們之間錯綜複雜的關係。

韓劇《上流戰爭》中，有主角被通知養了多年的女兒非親生的劇情，沒想到比韓劇還誇張的戲碼卻在南韓真實上演。

據韓媒報導，3歲女童自去（2020）年8月遭22歲母親金女遺棄在公寓內，由於房子到期，房東無法聯絡上金女，便找上金女母親石女協助整理，沒想到石女上（2）月前去金女住處時，驚覺「外孫女」死亡多時，遺體已呈腐爛狀態，警方則依殺人罪嫌逮捕到金女。

該起事件隨後經DNA相驗，檢警發現女童親生母親居然是48歲「外婆」石女，而金女則是女童的胞姊，由於金女與石女生產日相近，金女真正的女兒慘被自己的母親石女調包，至今下落不明。金女一直獨力撫養以為是與前夫所生的女兒，後來認為當單親媽媽實在太累，遺棄小孩獨自搬走釀成慘劇。

此外，檢警還發現死亡女童的父親不是石女或金女丈夫，也不是與她關係密切的2名男性，目前仍找不出死亡女童生父是誰。

撲朔迷離的案件也引發台灣網友熱議，「太亂…快看不懂」、「我需要關係圖」、「劇情比戲劇還扯」、「又一部韓國經典電影劇本誕生」、「難怪韓劇一堆獵奇劇情」、「女兒生的被丟掉了，被阿嬤掉包...」、「女兒變妹妹，外婆變媽媽」、「韓版血觀音」、「外婆懷孕大肚子也沒人看出來？」、「DNA要重驗吧？外婆有懷孕跟產子紀錄嗎？」、「小孩很無辜」。

南韓一名女子遺棄女兒致死遭逮捕，警方一查發現女童的親生母親竟是外婆。圖／取自韓聯社
南韓一名女子遺棄女兒致死遭逮捕，警方一查發現女童的親生母親竟是外婆。圖／取自韓聯社

DNA 南韓 命案

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