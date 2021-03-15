美國少年自爆在911當天出生 「我提早到還救了爸爸一命」

美國2001年9月11日發生恐怖攻擊，導致近3千人喪命，成為美國人民心中永遠的痛。但近日有網友透露，自己就是在當天出生，而爸爸為了去醫院看他，不惜推掉在雙子星大樓的會議，因此幸運地逃過一劫。

一名美國少年寶林（Mark Bowling），近日在抖音平台分享自己如何救了爸爸一命，他形容這是「100萬個最瘋狂的故事之一」，寶林透露，在他出生前，家裡已有3個姐姐，但爸媽一直都要男寶寶，因此寶林媽懷上他時，讓全家人又驚又喜。

寶林表示，自己在2001年9月11日出生了，但不確定到底是出生得早還是晚，總之和醫生所估的預產期不同，「這一切發生太突然了」，寶林爸聽到消息後，為了看心心念念的兒子，連忙推掉雙子星大樓的會議，前往醫院探望母子。

未料，當天雙子星大樓遭到飛機撞擊，在熊熊濃煙中倒塌，導致近3千人來不及逃難喪生，俗稱「911恐攻」事件。慶幸的是，還好寶林提早出生，冥冥之中幫爸爸躲過這場劫難。