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惡同事拿空氣壓縮機「猛灌直腸」 16歲男內臟全損慘死

聯合新聞網 / 綜合報導
一名16歲的少年在碾米廠遭其他三名同事抓住，並用空氣壓縮機的噴嘴直直插入他的直腸，持續將大量的空氣灌入對方體內。 示意圖／ingimage
一名16歲的少年在碾米廠遭其他三名同事抓住，並用空氣壓縮機的噴嘴直直插入他的直腸，持續將大量的空氣灌入對方體內。 示意圖／ingimage

印度北方邦日前發生一起慘忍的虐待事件，一名16歲的少年在碾米廠遭其他三名同事抓住，並用空氣壓縮機的噴嘴直直插入他的直腸，持續將大量的空氣灌入體內，使該男子因內臟器官損壞，經當地醫院搶救兩天後，仍重傷不治死亡。

據馬來西亞媒體《中國報》報導指出，這件慘案本月4日發生在印度北方邦巴雷利市（Bareilly），死者父親科特瓦利（Puranpur Kotwali）表示，兒子在事發當天正在午休時間要吃飯時，卻突然被阿米特（Amit）、蘇拉杰（Suraj）和卡姆列什（Kamlesh）3名工人抓住，其中，阿米特和蘇拉杰抓著他的四肢，使他無法動彈，而卡姆列什則將空氣壓縮機的噴嘴插入他體內。

事發後，受害少年被送往當地醫院急救，然卻因傷勢過重選擇轉院治療，被送往另一間醫療設備較齊全的私人醫院，但仍不幸於本月6日時去世。目前，死者父親已向警方舉報3名工人，而警方已將其中2人逮捕到案，正在調查3人的犯案動機。

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