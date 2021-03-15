「原本只想生3個，後來生了22個」英最大家庭媽媽曝心路歷程

英國養育22名孩子的45歲女性蕾德芙（Sue Radford），日前透露自己原本只想生3個孩子，最後成為全國最大家庭母親的心路歷程。

英國新聞網鏡報（Mirror）報導，蕾德芙跟50歲丈夫最小的孩子僅11個月大，最大孩子已經31歲。夫妻倆目前跟19個孩子、4隻狗同住一屋簷下，最大的2個孩子已搬離家門，還有1名孩子不幸在7年前夭折。

蕾德芙認為3月英國母親節是她心中特別的日子，孩子們會在那天讓她全然放鬆，她能躺在床上吃早餐，還會收到孩子們做的卡片。且她很開心母親節是少數不用洗衣服的日子：「我很享受大家庭的一切，只有一天洗2次多達18公斤洗衣機容量的衣服這件事例外。」

蕾德芙提到一開始只想生3個孩子，但16年前她跟丈夫買了一棟有10個房間的房子後便決定「塞滿房間！」蕾德芙慶幸家裡的烘焙生意在疫情期間蒸蒸日上，才能支應龐大的家庭開銷：「我們從不指望別人贊助孩子。我跟先生才是養育孩子的人，我們也希望這種態度影響孩子。」

蕾德芙認為疫情讓家人更親密，且大家在一起「從不覺得無聊」，唯獨在家自學是件苦差事：「我必須教各年齡層孩子不同的課程。雖然大孩子能幫忙，但他們也自己的工作要做。」所以英國政府宣布學校重新開放時，蕾德芙很開心孩子的作息能重新建立秩序。

蕾德芙說封城期間全家一周食物開銷為450英鎊（約合新台幣17600元），正常情況下則為一周300英鎊（約合新台幣12000元），每周會使用24捲廁所衛生紙，每天消耗9000多毫升牛奶和4條麵包。

水果和巧克力在蕾德芙家裡吃最快。他們很重視全家一起吃飯的時間，所以總是圍在大桌子一起進食、聊聊生活近況。蕾德芙強調家不是餐廳，「所以不會有多樣化的餐點。」

蕾德芙說每次分娩對她來說都很痛苦，但她通常適應新生兒後就會想再懷孕，但去年四月她生完最小的女兒後，就不再想生孩子了：「真的是最後一個孩子了。」

蕾德芙表示她的孩子們最多只想生3個孩子，不想擁有這麼大的家庭，她現在已經有6個孫子女了。但蕾德芙不在乎孩子想生幾個或是否有大事業，只希望孩子們要健康快樂：「如此一來我就會成為最驕傲的媽媽。」