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北海道報春地標！深埋2米大雪中的自動販賣機「探出頭了」
說到日本北海道，形象總是不脫「雪國大地」。最近天氣轉暖，北海道逐漸進入融雪的時刻，推特上就有人分享了一張雪中的「自動販賣機」因為轉暖，總算能探頭出來的照片，引起不少網友討論。
根據日本媒體「Jタウンネット」報導，「北海道教育大學岩見澤校」官方推特最近分享一張照片，照片中有個埋在雪中，只露出一截機身的販賣機。文章中則說明，最近剛過傳統節氣中的「啓蟄」，代表大地即將回暖，販賣機才會因為融雪而得以「探頭」。
本日3月5日は啓蟄。雪深い岩見沢では虫たちにつられて自動販売機も顔を出したようです。#啓蟄 pic.twitter.com/Qg4hUGy70f— 北海道教育大学岩見沢校 (@HUE_iwaPR) March 5, 2021
報導指出，這台販賣機架設在該大學的足球場旁邊，平常學生們踢完球後常會使用。不過今年冬天岩見澤雪量驚人，積雪甚至超過了2公尺，讓只有1.8公尺高的販賣機就這麼被深埋在雪中。見天氣回暖，校方也開始採取除雪作業，而雖然遭遇雪劫，但販賣機內部仍未凍結，可以正常運作，也令人感到佩服。
網友們則驚呼「春天到了，連販賣機都要開工囉」、「居然沒壞也太強」、「看了就有夠冷」、「這就是傳說中的『保溫庫』嗎」、「不愧是岩見澤真是一點都沒變」、「整台只剩冷飲了吧」、「簡直是來報春的販賣機」、「居然還顯示販賣中」、「販賣機表示『別只是看著快來救我啊』」。
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