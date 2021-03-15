北海道報春地標！深埋2米大雪中的自動販賣機「探出頭了」

說到日本北海道，形象總是不脫「雪國大地」。最近天氣轉暖，北海道逐漸進入融雪的時刻，推特上就有人分享了一張雪中的「自動販賣機」因為轉暖，總算能探頭出來的照片，引起不少網友討論。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，「北海道教育大學岩見澤校」官方推特最近分享一張照片，照片中有個埋在雪中，只露出一截機身的販賣機。文章中則說明，最近剛過傳統節氣中的「啓蟄」，代表大地即將回暖，販賣機才會因為融雪而得以「探頭」。

報導指出，這台販賣機架設在該大學的足球場旁邊，平常學生們踢完球後常會使用。不過今年冬天岩見澤雪量驚人，積雪甚至超過了2公尺，讓只有1.8公尺高的販賣機就這麼被深埋在雪中。見天氣回暖，校方也開始採取除雪作業，而雖然遭遇雪劫，但販賣機內部仍未凍結，可以正常運作，也令人感到佩服。

網友們則驚呼「春天到了，連販賣機都要開工囉」、「居然沒壞也太強」、「看了就有夠冷」、「這就是傳說中的『保溫庫』嗎」、「不愧是岩見澤真是一點都沒變」、「整台只剩冷飲了吧」、「簡直是來報春的販賣機」、「居然還顯示販賣中」、「販賣機表示『別只是看著快來救我啊』」。