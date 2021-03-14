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身高60公分！印度男相親5年沒結果 決定請警察幫忙找老婆
印度26歲男子曼蘇里（Azeem Mansuri）身高只有60公分，5年前開始不斷相親，雖然自身經濟富裕，但每次女方家人見到他後都嫌太矮。他曾經要求地方部長幫忙找老婆，之後也寄信去警局，由於得不到回應決定親身前往警局，並希望警察幫忙找老婆，因為曼蘇里認為這是「公共服務」的一部分。
曼蘇里住在印度北方邦凱拉納市（Kairana），父親是社運人士，他在兄弟姊妹中排行最小，曼蘇里曾在訪問中透露，小時候在學校經常因身型被同學嘲諷和排斥，中途輟學後開始做化妝品生意，目前經濟狀況十分不錯。
然而曼蘇里自21歲就打算結婚，家人多年來不停幫他物色對象，但花了5年時間到處提親都是一場空，曼蘇里的姊夫說家人不斷到處提親，但所有女孩都介意他的身高。曼蘇里稱晚上經常失眠難以入睡，心裡總是擔心沒有女生肯嫁給他，沒有人想和他一起生活。
不過，曼蘇里在印度其實小有名氣，他在2019年時就曾聯絡過地方部長，並懇求對方幫忙找老婆，曼蘇里後來也寄信去警局，由於遲遲得不到回覆，決定親身去警署求助，希望警方可以幫他物色老婆，認為這是「公共服務」的一部分。根據當地媒體報導，警方認為他們對婚姻之事做不了什麼，只會「盡其所能」看看有沒有地方能幫忙。
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文章授權轉載自《香港01》
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