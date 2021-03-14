快訊

悔不當初！前職棒球員張誌家 從工人改當直播主

聽新聞
test
0:00 / 0:00

身高60公分！印度男相親5年沒結果 決定請警察幫忙找老婆

香港01 / 李納德
男子礙於身高一直找不到老婆，請警察幫忙認為這是公民服務。圖擷自twitter
男子礙於身高一直找不到老婆，請警察幫忙認為這是公民服務。圖擷自twitter

印度26歲男子曼蘇里（Azeem Mansuri）身高只有60公分，5年前開始不斷相親，雖然自身經濟富裕，但每次女方家人見到他後都嫌太矮。他曾經要求地方部長幫忙找老婆，之後也寄信去警局，由於得不到回應決定親身前往警局，並希望警察幫忙找老婆，因為曼蘇里認為這是「公共服務」的一部分。

曼蘇里住在印度北方邦凱拉納市（Kairana），父親是社運人士，他在兄弟姊妹中排行最小，曼蘇里曾在訪問中透露，小時候在學校經常因身型被同學嘲諷和排斥，中途輟學後開始做化妝品生意，目前經濟狀況十分不錯。

然而曼蘇里自21歲就打算結婚，家人多年來不停幫他物色對象，但花了5年時間到處提親都是一場空，曼蘇里的姊夫說家人不斷到處提親，但所有女孩都介意他的身高。曼蘇里稱晚上經常失眠難以入睡，心裡總是擔心沒有女生肯嫁給他，沒有人想和他一起生活。

不過，曼蘇里在印度其實小有名氣，他在2019年時就曾聯絡過地方部長，並懇求對方幫忙找老婆，曼蘇里後來也寄信去警局，由於遲遲得不到回覆，決定親身去警署求助，希望警方可以幫他物色老婆，認為這是「公共服務」的一部分。根據當地媒體報導，警方認為他們對婚姻之事做不了什麼，只會「盡其所能」看看有沒有地方能幫忙。

延伸閱讀：

印度父親不滿女兒交往對象 冷血把女兒斬首後提着頭顱上街

釣魚驚遇鯊魚衝埋腳邊攻擊 澳洲男魚杆當武器還擊驚險畫面曝光

文章授權轉載自《香港01》

印度 警察 相親

相關新聞

身高60公分！印度男相親5年沒結果 決定請警察幫忙找老婆

印度26歲男子曼蘇里（Azeem Mansuri）身高只有60公分，5年前開始不斷相親，雖然自身經濟富裕，但每次女方家人見到他後都嫌太矮。他曾經要求地方部長幫忙找老婆，之後也寄信去警局，由於得不到回應決定親身前往警局，並希望警察幫忙找老婆，因為曼蘇里認為這是「公共服務」的一部分。

印度網紅叫外送嫌太慢 遭外送員一頓暴打慘破相

印度美妝網紅錢德菈妮（Hitesha Chandranee）近日透過印度外賣平台Zomato叫餐，不過她卻在社群軟體發文稱，自己因外送餐點時間耽誤，與外送員發生爭執，對方竟出拳痛毆她一頓，導致她鼻口出血，不過警方介入後，雙方各說各話，真相有待釐清。

17億樂透得主為撿泰迪熊撞死老婦 悲慘下場出爐

英國2012年樂透得主麥特（Matt Topham）贏得4500萬元英鎊（約新台幣17.6億元）的獎金，原本人生一帆風順，但他在前年開車時，為了撿兒子掉落的泰迪熊，分神數秒，意外撞上1對老夫妻，老婦最終送醫不治，老翁則重傷倖存，麥特為此吃上官司，法院近期判決，麥特的人生也就此顛覆。

無緣發財！捕到超級大魚請全村吃下肚 網見驚嘆：牠價值千萬

不識貨錯失發大財的機會！奈及利亞中西部河流州（Rivers）由於近大西洋海域，港口的海洋物種豐富多元，當地就有一位漁民安多尼（Andoni）在港口捕獲一條重達數百公斤的超級大魚，好幾個男人合力才有辦法抬起，他決定舉辦一場盛大的宴會，將這條大魚做成美味佳餚與村民們分享，沒想到照片被分享至網路上後，有眼尖網友認出這條魚竟是價值高達數千萬的保育類魚種。

主角光環！5年前71死空難中生還 幸運哥今再躲21死車禍

玻利維亞日前發生一起嚴重車禍，共釀21死13傷，值得注意的是，其中一名生還者圖米里（Edwin Tumiri）其實早在5年前就經歷過「巴西足球隊空難事件」，當時77人當中，只有6人生還，他就是其中之一。接連被上帝眷顧的圖米里這次再度死裡逃生，他本人也感到不可思議，直呼自己真是有福氣。

偷偷去麥當勞「太想吃雞塊了！」 吃素男友指她出軌硬要分手

一名女子5日在社群平台分享，吃純素的男友日前懷疑她偷吃而甩了她，女子喊冤：「我只是去麥當勞偷吃雞塊。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。