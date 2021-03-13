印度網紅叫外送嫌太慢 遭外送員一頓暴打慘破相

印度美妝網紅錢德菈妮（Hitesha Chandranee）近日透過印度外賣平台Zomato叫餐，不過她卻在社群軟體發文稱，自己因外送餐點時間耽誤，與外送員發生爭執，對方竟出拳痛毆她一頓，導致她鼻口出血，不過警方介入後，雙方各說各話，真相有待釐清。

根據「NDTV」等媒體報導，錢德菈妮發文訴苦，她稱當天預定餐點原訂59分鐘後會來，但時間卻變成61分鐘，而外送員預計送達時間也比預估時間多了15分鐘，為此她向外送員卡姆拉伊（Kamaraj）告知是否知道訂單取消的規定，但對方態度相當差，甚至說「我不知道，不要浪費我時間，把錢給我」，錢德菈妮見狀試圖關門，但對方卻推開門，想把訂單拿走。

隨後雙方陷入爭執，錢德菈妮稱自己被卡姆拉伊打了一拳，但她當下沒有意識到自己流血，看到將搭電梯離開的卡姆拉伊，她又追了上去，對方卻再次出拳，狠推她一把，她當場跌坐在地。事後，卡姆拉伊否認犯行，稱是錢德菈妮動手打他，不小心用戴著戒指的手打到自己鼻子才會受傷，且已向對方道歉，不過錢德菈妮認為，若真的是自己失手打傷自己，鼻子不會出現那麼大的傷痕。

由於事發過程沒有監視器拍下，雙方各執一詞，不過Zomato現已將卡姆拉伊停職，公司總裁也將聆聽雙邊說法，並等待警方調查後再做決定。