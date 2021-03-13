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17億樂透得主為撿泰迪熊撞死老婦 悲慘下場出爐

聯合新聞網 / 綜合報導
英國2012年樂透得主麥特（Matt Topham）贏得4500萬元英鎊（約新台幣17.6億元）的獎金，卻因一場車禍，撞死老婦，命運遭翻轉。示意圖。圖片來源／ingimage
英國2012年樂透得主麥特（Matt Topham）贏得4500萬元英鎊（約新台幣17.6億元）的獎金，卻因一場車禍，撞死老婦，命運遭翻轉。示意圖。圖片來源／ingimage

英國2012年樂透得主麥特（Matt Topham）贏得4500萬元英鎊（約新台幣17.6億元）的獎金，原本人生一帆風順，但他在前年開車時，為了撿兒子掉落的泰迪熊，分神數秒，意外撞上1對老夫妻，老婦最終送醫不治，老翁則重傷倖存，麥特為此吃上官司，法院近期判決，麥特的人生也就此顛覆。

根據「BBC」報導，31歲麥特贏得歐洲百萬富翁樂透，但7年後他卻因一場死亡車禍，改變命運，麥特2019年12月25日當天駕車載著兒子，準備去探望岳父岳母，未料2歲兒卻因泰迪熊掉到地上，大吼大叫，他為撿掉落的玩偶，驅車撞上75歲格雷拉爾和77歲羅德尼，而後格雷拉爾因傷重不治。

法院審理時，麥特表示，當時他因兒子的吵鬧聲分心，視線離開道路僅1秒，卻發生不可挽救的悲劇，他對自己的行為感到後悔，並對死者家屬感到抱歉，並表示會一直抱著罪惡感活著。而羅德尼則表示，永遠不會原諒麥特，自己和他的人生已經就此改變，雖會嘗試不要對他抱持惡意，但仍然不會原諒他。

最終，法院依危險駕駛等罪判處麥特16周徒刑、緩刑2年，並吊銷駕照1年，期間3月都需配戴電子追蹤器，並遵守晚上7時至早上7時的宵禁規定，不得外出。

樂透 駕照 車禍 英國

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