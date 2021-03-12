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勞動基金弊案 投信經理不認罪：連游迺文的「迺」都寫不出來

無緣發財！捕到超級大魚請全村吃下肚 網見驚嘆：牠價值千萬

聯合新聞網 / 綜合報導
奈及利亞一名漁夫捕獲一條價值千萬的「大西洋藍槍魚」，但他卻豪邁的辦享宴，請全村人共享這道美味佳餚。圖擷自Zion Godwin臉書
奈及利亞一名漁夫捕獲一條價值千萬的「大西洋藍槍魚」，但他卻豪邁的辦享宴，請全村人共享這道美味佳餚。圖擷自Zion Godwin臉書

不識貨錯失發大財的機會！奈及利亞中西部河流州（Rivers）由於近大西洋海域，港口的海洋物種豐富多元，當地就有一位漁民安多尼（Andoni）在港口捕獲一條重達數百公斤的超級大魚，好幾個男人合力才有辦法抬起，他決定舉辦一場盛大的宴會，將這條大魚做成美味佳餚與村民們分享，沒想到照片被分享至網路上後，有眼尖網友認出這條魚竟是價值高達數千萬的保育類魚種。

根據「CorrectNG」報導，安多尼5日捕捉到一條3公尺、重達數百公斤的大魚，這條魚的嘴巴又尖又長，但村民根本不知道牠是什麼品種，還要好幾名男人合力才有辦法搬動這條魚，捕獲大魚的安多尼便決定舉辦一場饗宴，與村民們共享這條魚，他們將捕獲的大魚拍照留念，並分享至臉書，意外掀起熱議。

不少眼尖網友見到這條大魚後，紛紛留言指出，其實男子捕到的是一條名為「大西洋藍槍魚（The Atlantic blue marlin）」的次級保育類動物。據CNBC報導，大西洋藍槍魚每磅賣價逾31000美元（約新台幣87萬元），過去曾有一名釣客在比賽中捕獲大西洋藍槍魚抱走260萬美金（約台幣7300萬元）大獎，雖然這筆錢包含獎金，但可見大西洋藍槍魚的商業價值極其昂貴，如今安多尼和村民將牠烹煮下肚引來許多網友嘲笑「他們的行為太不識貨了」。

奈及利亞 漁民

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