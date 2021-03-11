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主角光環！5年前71死空難中生還 幸運哥今再躲21死車禍

聯合新聞網 / 綜合報導
玻利維亞日前發生一起嚴重車禍，共釀21死13傷，其中一名生還者圖米里被發現早在5年前，就曾逃過一場71死的空難。圖翻攝自《光華網》
玻利維亞日前發生一起嚴重車禍，共釀21死13傷，其中一名生還者圖米里被發現早在5年前，就曾逃過一場71死的空難。圖翻攝自《光華網》

玻利維亞日前發生一起嚴重車禍，共釀21死13傷，值得注意的是，其中一名生還者圖米里（Edwin Tumiri）其實早在5年前就經歷過「巴西足球隊空難事件」，當時77人當中，只有6人生還，他就是其中之一。接連被上帝眷顧的圖米里這次再度死裡逃生，他本人也感到不可思議，直呼自己真是有福氣。

根據《MARCA》報導，本月2日，玻利維亞一輛巴士在雨中翻覆，儘管有目擊者稱，看見司機盡力的控制巴士，終究還是沒能避免遺憾。巴士從山坡上足足摔落150公尺，墜入山谷，造成21人死亡、13人受傷，其中，30歲的圖米里逃過一劫，僅有膝蓋與背部受傷。

事實上，圖米里在2016年時，曾歷經「巴西足球隊空難事件」，當時飛機因為燃油耗盡墜毀，77人當中，僅6人生還，在機上擔任工程師的他，就是其中一名幸運兒。

再度死裡逃生，圖米里本人都不可置信，他受訪時直呼「我簡直不敢相信」、「我真是有福氣」。至於巴士為何會墜谷，警方推測是因為大雨導致地面濕滑，造成巴士打滑。

玻利維亞日前發生一起嚴重車禍，共釀21死13傷，其中一名生還者圖米里被發現早在5年前，就曾逃過一場71死的空難。圖翻攝自《光華網》
玻利維亞日前發生一起嚴重車禍，共釀21死13傷，其中一名生還者圖米里被發現早在5年前，就曾逃過一場71死的空難。圖翻攝自《光華網》

巴士 玻利維亞 空難 車禍

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