迫降受困亞馬遜森林36天 機師靠鳥蛋、野果奇蹟獲救

今年一月初，巴西一名機師安東尼奧（Antonio Sena）在亞馬遜河北岸因機械問題迫降，就此失去消息，大規模的搜救行動也沒找到他。令人意外的是，他不但從空難中倖存，還徒步穿越叢林，找到當地民眾求援而獲救。他在充滿危險的亞馬遜森林存活了36天，也讓他整整瘦了25公斤。

根據《太陽報》報導，安東尼奧今年36歲，他被迫降落在叢林的空地後，就只能靠從飛機上搶救下來的一些麵包和用品來求生。他先在飛機殘骸旁等了一周，直到聽到搜救隊的飛機飛過，卻沒看到他，他才下定決心離開求援。

路途上，他必須穿過充滿毒蛇和鱷魚的亞馬遜叢林，而他唯一的補給只有鳥蛋和野果。幸運的是，受困叢林五周後，他發現了帳篷和一些採集堅果的籃子和工具，他沿著路徑走，就遇到了一群採堅果的工人，工人們對他的遭遇感到驚訝，幫他向搜索隊通報，他也在兩天後順利和家人團聚。