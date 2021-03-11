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奇蹟之男！5年前從75死空難存活 他又從21死嚴重車禍死裡逃生

聯合新聞網 / 綜合報導
歐新社
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玻利維亞山區上周發生一起嚴重車禍，一輛大巴士由於車速過快墜落山谷，造成21人不幸罹難。男子圖米里（Edwin Tumiri）是幸運的生還者之一。令人驚奇的是，他同時也是5年前巴西足球隊空難事件的倖存者，連續兩次大難不死，也讓他直呼「感謝上帝」。

根據網站「MARCA」報導，2016年時巴西職業足球隊「查比高恩斯」搭乘班機前往哥倫比亞時，因燃油耗盡墜毀。機上載有68名乘客和9名機組人員，該隊球員幾乎全部罹難，只有6名生還者倖存。圖米里當時在機上擔任工程師，也幸運獲救。

在3月2號的這場車禍中，圖米里乘坐的巴士因不明原因墜落150公尺高的山谷，21人因此喪生。圖米里則只有膝蓋受到輕傷。他說「當時我緊抓著前方座椅，車速很快，所以我知道我們隨時會出車禍」。車輛翻覆後，他自行爬出巴士，並在原地等待救援，全程保持意識清醒。

事後接受訪問時，圖米里說「我相信上帝，相信他不會讓我發生任何事情，我感覺我是被保佑的。」

玻利維亞 空難 巴士 車禍

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