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有「億女」稱號！歌舞伎町皇牌一条響 一年曾賺7億日圓

香港01 / 沉默是柑
一条響有「億女」的稱號。 圖／IG@ichijyo_hibiki
一条響有「億女」的稱號。 圖／IG@ichijyo_hibiki

在陪酒業發展繁盛的日本，做陪酒女或牛郎並不是甚麼稀奇的事，然而要在歌舞伎町及六本木等一流俱樂部集中地掛牌而已闖出名堂，絕對不是容易事。日本有「億女」之稱的陪酒女一条響就靠開朗活潑的待客態度成為歌舞伎町的皇牌，最高峰試過一年賺到7億日圓（約5千萬港元），之後開了自己的美容店做老闆，近日她更出書分享自己的經營哲學。

一条響由19歲開始入行，現在28歲仍然在歌舞伎町的「FOURTY FIVE」俱樂部擔任陪酒女郎，亦是雜誌《小惡魔ageha》的模特兒。她之所以有「億女」的稱號是因為她擁有超高吸金能力，最高峰的時候試過一年賺7億日圓。

雖然現在的她外表亮麗光鮮，但其實她在過去的訪問及YouTube影片都大方承認自己其實有整容，在嘴、鼻、眼及牙齒動過刀，不過承認整容反而使她人氣急升。雖而這樣受歡迎的她，被網友問到當初為何入行，她竟然回答是因為這個無聊原因！

雖然一条響在歌舞伎町已經無人不識，然而卻沒有太多人知道她背後的經歷和故事，所以她近日出了自傳《億女　売上モンスターキャバ嬢一条響のつくりかた》揭開自己的神秘面紗。書中分為6個部分，以她的角度分享入行背景及工作要領、保持美麗的方法、事業經營要點、戀愛關係、疫情的影響及自己的經歷和目標。

在日本疫情爆發期間，風俗及陪酒俱樂部被認為是播毒溫床，不少人指責他們這種非必須的工作就應該停業。而她在近日接受媒體訪問時指，大家在工作時都好好地遵守防疫措施，其實歌舞伎町並不是這麼可怕的地方。

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文章授權轉載自《香港01》

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