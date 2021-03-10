全球最老人瑞高達122歲！ 有個地方預期壽命比日本更高

現今人類愈來愈長壽，根據健力士世界紀錄，全球最老人瑞為法國的卡爾芒（Jeanne Calment），她於1875年出生，終年122歲。不過有俄羅斯學者質疑，卡爾芒並沒有活得這麼久，她死後其女兒為逃避遺產稅而頂替其身份。其餘9名全球最老人瑞均為女性，當中更有4人為日本人、2人為美國人。

而全球最長壽男性為日本的木村次郎右衛門，他於2013年去世，享年116歲。

若計算仍在生的人瑞，日本的田中加子（Kane Tanaka）為最長壽，高達118歲，其餘9名同樣是女性，當中有3人為法國人。

根據聯合國數據，2020年日本人瑞佔人口0.062%，為全球比率最高的國家，烏拉圭佔0.061%排第2，香港佔0.047%，為全球人瑞比率第3高的地方。

若計算出生時平均預期壽命，港人超越日本成為第一！根據聯合國開發計劃署（UNDP）《2020年人類發展報告》，港人出生時的平均預期壽命長達84.9歲，為全球平均預計最長壽地區，比日本人多0.3歲，新加坡、澳洲等發達國家亦為10大預期壽命最長壽地區之一；預期壽命最短的國家則全在非洲。

港人過去70年來平均預期壽命持續增加，2020年預計高達84.6歲，比70年前多21.5歲，預計至2045年，港人平均壽命可高達87.9歲。

而女性預期壽命一直比男性高，2015至2020年出生的女性預期壽命高達87.5歲，比男性多近6歲，至2035年，女性預期壽命更高達90歲。

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文章授權轉載自《香港01》