拜別父母太傷心！新娘哭暈當場猝死 醫生揭死因

印度奧里薩邦近日發生一起離奇事件，一名新娘剛完成終身大事，回到娘家道別父母時，因為壓抑不住悲傷的心情，突然嚎啕大哭，未料該名新娘哭泣太過猛烈，竟當場猝死在家門口，消息一出，引發印度社會一陣譁然。

根據《新印度快報》報導，該名新娘叫作薩胡（Gupteswari Sahoo），她4日剛完成婚禮，便返回娘家收拾行李，準備前往夫家。然而，薩胡道別父母時，頓時間悲傷之情一湧而上，突然爆哭起來，哭到一半竟失去意識，家人見狀嚇一跳，連忙朝她臉上潑水，但仍然喚不醒。

薩胡被送往當地的醫院救治，搶救後仍宣告不治。經醫生診斷後，研判薩胡可能是壓力太大死於「過度哭泣」，進而導致心臟驟停。

「沒想到她會以這種方式死去」，家人感傷地說，薩胡的父親在婚禮前幾個月過世了，她便一直承受著很大的心理壓力。目前薩胡的遺體已經送往相驗，驗屍報告尚未出爐。