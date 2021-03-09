泰國警方現身酒店！民眾以為追捕嫌犯 真相曝光網笑翻

泰國社交網站近日瘋傳有警員出現在清萊府1間酒店，網友認為他們是在搜查或追捕嫌犯，怎料是另有真相！原來是因為自從新冠肺炎疫情爆發，全球多國旅遊業的經濟被逼停滯，泰國旅遊業也遭受重創，而照片中出現的是泰國「旅遊警察」，他們當時是到酒店拍照打卡幫忙宣傳，沒想到會惹來誤會。

清萊府旅遊警察近日在臉書上傳相片，表示在清萊府一間酒店打卡拍照，原來他們不時會幫忙宣傳當地的特色咖啡店及其他商店，就連酒店也受惠，在疫情下希望讓更多人認識，吸引本地客人光顧。照片中可見，身處酒店的警員穿着整齊制服，站在酒店房間前拍照，如果沒有文字說明，會以為他們正進行突擊拘捕行動。

不少網友紛紛留言稱以為是案發現場，根本沒想過是警方會在酒店「打卡」，認為很有創意，「這個陣勢不就是去抓人嗎？」、「不禁笑了」、「真的被嚇倒了」、「酒店好像很吸引呢！」

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文章授權轉載自《香港01》