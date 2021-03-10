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偷偷去麥當勞「太想吃雞塊了！」 吃素男友指她出軌硬要分手

聯合新聞網 / 綜合報導
女子說自己沒偷吃，只是去麥當勞偷吃雞塊解饞。圖／取自：ingimage（示意圖，非當事人）
女子說自己沒偷吃，只是去麥當勞偷吃雞塊解饞。圖／取自：ingimage（示意圖，非當事人）

國外一名女子5日在社群平台分享，吃純素的男友日前懷疑她偷吃而甩了她，女子喊冤：「我只是去麥當勞偷吃雞塊。」

女子說她跟男友去年開始同居，她在男友的鼓勵下嘗試吃素，起初還能適應但後來超級渴望吃到麥當勞雞塊，「甚至還夢到被雞塊環繞，或很忌妒大胃王節目裡的參賽者。」

女子每周開始至少有2次偷溜去麥當勞吃一堆雞塊或麥香雞，但都會撒謊自己是去超市或其他地方辦事，為了掩蓋自己的謊言，女子還會去超商買些雜物，讓男友認為她真的去超市。

但最終男友起疑，認為女子離家次數太多一定是出軌，因此提出分手。即便女子坦承實情，男友仍堅信女子背叛他。女子表示從沒想過自己的戀情會因為這麼愚蠢的理由而結束，急問網友「如何證明自己的清白？」

網友theguill0tine建議女子：「可以給男友看銀行對帳單。雖然這麼做有點好笑。」gracieargo則指出盲點：「原PO無法告訴男友她想繼續吃肉，表示這段關係有點奇怪，談戀愛時跟伴侶分享內心話應該要感到很自在。女子持續騙男友這麼久，男友不信任她也是很自然的事。」

出軌 分手 麥當勞

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