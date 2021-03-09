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「下顎界CEO」男模分享輪廓特訓法 專家警告風險高
自稱「下顎界CEO」的義大利男模馬爾凱西（Luca Marchesi）經常在社群平台分享自己「練出下顎輪廓的特訓法」。
英國媒體《地鐵報》（Metro）報導，馬爾凱西長年使用臉部鍛鍊器訓練嚼肌（Masseter muscle，用於咬合和咀嚼的頭部肌肉）以增加下顎寬度，近2個月還利用口含裝置進一步雕塑下顎線條。
但不少網友認為鍛鍊前的馬爾凱西更好，網友Poiuytrew就說：「可愛的外貌劣化了」。網友JAIMIE HILEMAN表示：「完全沒有加分，讓我想到某種外星生物。」網友whatnora也認為：「我比較喜歡改造前的你，現在很像傻瓜。」
牙科醫師霍琪森（Martina Hodgson）提到嚼肌過度發達會引起偏頭痛、顳顎關節障礙（TMJ）或顳下頜關節疼痛等問題，「不建議過度操練嚼肌。」醫師法瑪（Baldeep Farmah）則補充馬爾凱西再過幾年可能會後悔他的作法，「可能會引起咀嚼時的疼痛外，也會讓臉看起來更老而不是更具吸引力。」
@lucamarchesi_lm
##jawline##change##comedy##funny♬ suono originale - ☆♡ANNY♡☆
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