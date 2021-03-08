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網紅索免費餐…餐廳一招幽默回擊 網讚：比業配文效益好！

聯合新聞網 / 綜合報導
主廚幽默回擊網紅。圖／取自london.eater
主廚幽默回擊網紅。圖／取自london.eater

不少網紅會以「互惠」名義向店家索取免費商品。倫敦一間餐廳Four Legs日前也收到網紅來信以「業配文」換取餐廳免費餐點，而餐廳幽默回擊贏得網友叫好：「這比業配文的效益好多了！」

英國媒體《地鐵報》（Metro）報導，網紅跟Four Legs獅子大開口要了5份餐點，並說：「會在IG曝光餐點並貼上餐廳連結，讓粉絲導流到餐廳。」Four Legs主廚回應沒問題，等到網紅上門取餐時，主廚私訊網紅表示：「你看到附近的警察局了嗎？找到警局時請讓我知道，接著進去自首自己對餐飲業的犯罪行為。」

Four Legs的文章至今獲得超過3萬7千人點讚，網友charliemckay大讚餐廳的作法不用仰賴這些號稱網紅的傢伙，就讓餐廳獲得更高關注。還說：「自己因此很想去餐廳用餐。」 網友charliemckay則認為這些想吃霸王餐的貪婪傢伙不配稱為網紅，而該叫他們「蟑螂」。還有網友笑說：「如果你給我吃免費漢堡，我會在自家陽台喊你餐廳名30分鐘。」

業配 霸王餐 餐飲業 英國 網紅

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