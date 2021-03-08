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母拉女兒一起拍清涼寫真週賺7萬 網批：太病態了

聯合新聞網 / 綜合報導
英國媽媽鼓勵失業女兒一起「下海」在成人付費網站OnlyFans拍片。圖／取自IG
英國媽媽鼓勵失業女兒一起「下海」在成人付費網站OnlyFans拍片。圖／取自IG

英國一名53歲媽媽麗查森（Jessie Jo Richardson）日前鼓勵失業的女兒雅尚特（Achante）一起「下海」在成人付費網站OnlyFans拍片，至今一週入帳金額最高可達2000英鎊（約合新台幣77000元）。

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，單親媽媽麗查森已在成人產業工作13年，她透露雅尚特很熱衷於新工作，兩人合拍性感寫真與影片，已有超過3400名粉絲，且每週只要工作幾小時就能賺進平均1000英鎊（約合新台幣38000元）的收入。

麗查森透露兩人的男友、親友們都完全支持她們的事業，且至今從未收到任何負面評價。

雅尚特提到麗查森跟她說，反正她平常已經穿很辣自拍了，何不以此營利？雅尚特最後證明麗查森判斷正確，「自己也很喜歡這份工作！」但雅尚特坦承最初入行很緊張，多虧媽媽給她信心，並教她性感脫衣秀身材的技巧。

報導指出，麗查森入行前曾是僅花30英鎊（約合新台幣1100元）過數週的美容師，後來英國成人聊天節目Babestation看到麗查森的社群平台，邀她上節目，才讓她賺進340英鎊（約合新台幣13000元）通告費。

麗查森表示她上節目前先徵詢當時10、8歲孩子同意：「我對孩子始終坦誠以對，美化事實沒意義，當時就直接告訴他們是否接受媽媽上節目露胸部。如果他們不同意我也不會這麼做。」

麗查森說自己所有的積蓄投注在孩子的未來。她23歲兒子羅瑪里奧（Romario）患有嚴重的健康問題，無法獨立生活。

學習平面設計的雅尚特3年前從大學畢業，她投遞了數百份履歷卻都石沉大海，去年疫情又讓她的求職路雪上加霜，媽媽為她開啟另一扇門。雅尚特為「激勵人心」的媽媽感到自豪，因為媽媽為了支持她和羅瑪里奧付出努力。

麗查森表示如果雅尚特接下來想從事事成人影視工作，她將全力支持。

網友SarzieMac自認思想開放，仍無法接受這整件事：「母女一起下海拍片實在太病態了。」網友Nickas25也說：「有人能跟那個女兒說要穿上衣服嗎？」但網友BitterOlive表示：「這至少是婦女為了孩子跟自己求溫飽，比賣淫安全的賺錢方式，雖然很可悲。」

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