亂槍打鳥！找密醫打「增大劑」反讓下體潰爛 42歲泰廚上吊亡

泰國一名42歲的廚師因為認為自己的生殖器太小，找密醫注射了「增大劑」，不料卻造成反效果，讓下體發炎潰爛。他無奈到醫院求助時，又因為新冠肺炎疫情嚴峻，沒有接種疫苗的他無法就醫，最後竟想不開，選擇在一棵羅望子樹上吊輕生。

綜合泰媒《DailyNews》、《Sanook》報導，這名廚師的屍體於上周四（4日）上午被人發現，地點在泰國暖武里府直轄縣，於死者住處附近的一棵樹上。目擊者隨後趕緊通報警方，警方到場後研判，除了死者脖子上被尼龍繩勒出的傷痕之外，並無其他外傷，應是自盡身亡。

據悉，死者曾經向好友吐苦水，說自己約在一周前找密醫打增大劑，沒想到生殖器卻開始發炎腫脹，讓他苦不堪言。而這名好友也建議可以到醫院治療，沒想到他卻因為沒施打疫苗，無法就醫。本來這名好友當天要再帶他到別間醫院詢問，想不到對方疑似因為此事想不開尋短，釀成遺憾。

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