快訊

直播／今境外+7！增1死 成我第10例新冠肺炎病逝個案

農田水利署請託鎮瀾宮祈雨 顏清標任內首次：老實說沒把握

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美拍賣會掀起二戰文物熱 希特勒馬桶座以逾50萬元出售

聯合新聞網 / 綜合報導
日前希特勒生前的馬桶座以驚人的價格出售。圖擷自太陽報
日前希特勒生前的馬桶座以驚人的價格出售。圖擷自太陽報

德國前總理希特勒（Adolf Hitler）生前所坐過的馬桶成交價格竟要1.3萬英鎊（約新台幣53萬元）！日前希特勒生前的馬桶座以驚人的價格出售，位於美國馬里蘭州（Maryland）的亞歷山大拍賣行（Alexander Auctions）出售二戰時期希特勒私人浴室中的珍貴馬桶座，起標價為5000英鎊（約新台幣19萬元），最後以高出3倍的價錢售出。

根據《愛爾蘭太陽報》報導，近日美國拍賣行中掀起了二次世界大戰遺物的競購熱潮，一款希特勒在二戰避難時的個人馬桶座被以13750英鎊（約新台幣53萬元）售出，此款馬桶座是一名美國年輕士兵在二戰時，從希特勒位在巴伐利亞阿爾卑斯山的私人處所中掠奪走的，當時他出了拿走馬桶座外，也帶走了一戰時留下的裝甲背心和2幅油畫。

最終該名士兵將馬桶座運回紐澤西州（New Jersey）的家庭住宅，並在其地下室中展示。他說，「這個馬桶座就像獨裁者們的『寶座』，人們幾乎無法想像希特勒是在這邊進行暴君的密謀」。

然而除了希特勒的馬桶座外，拍賣會上也競標了希特勒的私人剃鬚杯，出售價約為15600英鎊（約新台幣60萬元），以及從希特勒使用過的梳子上取下來的毛髮，拍出了1650英鎊（約新台幣6萬元）的價格。

希特勒 拍賣會

延伸閱讀

少女「抽菸加一天一罐汽水」牙齒發黑爛光 網友嚇：該刷牙了

夫薪資全上繳公婆 妻流產只換來一個眼神「太好了妳不用辭職」

日本寺院「養兔除草」暴增上百隻 環境大崩壞住持後悔了

正妹穿高衩泳裝「史庫水」大逛通化街 路人看傻狂回頭

相關新聞

美拍賣會掀起二戰文物熱 希特勒馬桶座以逾50萬元出售

德國前總理希特勒（Adolf Hitler）生前所坐過的馬桶成交價格竟要1.3萬英鎊（約新台幣53萬元）！日前希特勒生前的馬桶座以驚人的價格出售，位於美國馬里蘭州（Maryland）的亞歷山大拍賣行（Alexander Auctions）出售二戰時期希特勒私人浴室中的珍貴馬桶座，起標價為5000英鎊（約新台幣19萬元），最後以高出3倍的價錢售出。

極度不滿女兒交往的對象 印度狠父將她斬首後提頭上街

印度日前發生一名父親極度不滿17歲女兒交往的對象，竟持銳器將她斬首，隨後提著頭顱上街，震驚不已的目擊者趕緊報警...

AV女優找不到錢包「用肉體付車資」 野戰影片惹怒司機公會

哥倫比亞一名25歲AV女優馬蒂娜（Martina Smith）日前釋出「色誘計程車司機」的新作品，內容是她搭上計程車卻發現沒帶錢包，只好提出「用肉體支付車資」的劇情，作品釋出後引發熱議，但這段影片也引起當地計程車公會抨擊，質疑她刻意破壞行業形象。

「巨貓圖」爆紅！鐵道模型餐廳養的流浪貓 挽救了倒店危機

吉卜力動畫電影「貓的報恩」，講述女主角無意間救下了一位貓咪國的王子，獲得貓咪國回報而引發的一連串故事。最近在日本，有餐廳也意外因為救助了可憐貓咪，而獲得「貓的報恩」的故事。

長太醜求職屢碰壁 他花48萬整成花美男：連爸媽都認不出

常言「美醜沒有一定標準」勸人要活得有自信，但越南一名年輕男子卻因天生長得醜而找不到工作，出社會後經常遭到他人羞辱，他便決定花4億越南盾（約台幣48萬）替自己來場「大改造」，經歷9場整形手術後，他成了連爸媽都認不出來的花美男，還在網路上吸引大批粉絲追蹤，人生運勢從此改變。

「很開心是這麼多孩子的爸爸」！捐精魔人已有78個後代 還有13名女性懷孕中

綽號為「捐精魔人」的美國紐約男子納吉爾已有78個後代，目前還有13名女性接受他捐贈的精子懷孕。納吉爾聲稱自己捐精從不收取任何費用，受捐贈者頂多以「擁抱親吻以及終生的感謝」回報他的服務。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。