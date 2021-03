「巨貓圖」爆紅！鐵道模型餐廳養的流浪貓 挽救了倒店危機

Finally, we will be released from the pandemic at 5 pm on March 1st and our shop will reopen. But I'm sleeping here until 5 o'clock.



3月1日月曜日の5時にお店が再開するんだにゃ(=^x^=)💖#catfirst#Caferest_bar_Fe pic.twitter.com/AAzw0V6L07