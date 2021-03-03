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日媒驚爆福原愛外遇高大帥男 疑與江宏傑早離婚

「很開心是這麼多孩子的爸爸」！捐精魔人已有78個後代 還有13名女性懷孕中

聯合新聞網 / 綜合報導
「捐精魔人」已有78個後代，目前還有13名女性接受他捐贈的精子懷孕。圖／取自mirror
「捐精魔人」已有78個後代，目前還有13名女性接受他捐贈的精子懷孕。圖／取自mirror

英國新聞網鏡報（Mirror）報導，綽號為「捐精魔人」的美國紐約男子納吉爾（Ari Nagel）已有78個後代，目前還有13名女性接受他捐贈的精子懷孕

擔任數學系教授的納吉爾透露自己過往會與女性發生性關係，以幫助她們受孕。但現在為了避免不安全的性行為，則會將精子放進「杯子」捐出去。納吉爾聲稱自己捐精從不收取任何費用，受捐贈者頂多以「擁抱親吻以及終生的感謝」回報他的服務。

納吉爾提到：「很開心成為這麼多孩子的爸爸心。有些小孩我每天都能看見，但有些則從沒見過面，這完全取決各個家庭的決定。」

納吉爾近期才剛到肯塔基州「探親」，接著又去佛羅里達州為他的4歲雙胞胎慶生，本周末又有另一場慶生會。

納吉爾說他和孩子的母親們碰面的方式跟時機，會因對方所處地點而不同：「如果在美國就好辦事，但我上個月就去非洲2趟捐精，前兩個月我則是去巴貝多跟喬治亞，在那之前還去了俄羅斯，所以有時我會出差兼旅行，但大多還是在美國捐精。」

他表示目前接受他精子懷孕的13位女性，都是透過人工受精受孕。但有十來個小孩是經由傳統方式授精，因為他當時還不知道其他的受精方式。

納吉爾提到現在一個月要幫助超過一名女性，「如果進行沒有任何保護措施的性行為，很難保護自己以及那個月要幫助的其他女性。」

捐精 性行為 懷孕

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